''Развращала праведных блудниц'': Шнуров жесто опустил Настю Рыбку в новом стихе

Скандальный российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров посвятил стихотворение модели Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке).

Соответствующее творение он опубликовал на своей странице в Instagram, посвятив его возвращению девушки из Таиланда и последующему задержанию в Москве.

"Рыбка наконец-то прилетела, приплыла еще точнее если. Торговала было дело телом, под присмотром некого А. Лесли. Все бы ничего и нет вопросов, но открылось кое-что хужей, в проституцию втянула она боссов, вместе с ними государственных мужей. И теперь придется ей судиться. Опорочила и капитал, и власть. Развращала праведных блудница, А не просто так за денежку е**ась", – написал Шнуров.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Лесли и Рыбка были арестованы в Таиланде в конце февраля 2018 года во время проведения "секс-тренинга", который стоил $27 тысяч.

15 января 2019 года они признали себя виновными в суде, за что были приговорены к условному сроку заключения.

Статья, по которой обвиняют Лесли и Рыбку – вовлечение в занятие проституцией, совершенное группой лиц.

17 января их депортировали в Россию, но в аэропорту Шереметьего после прибытия тут же повязали.

18 января стало Рыбке стало плохо. Ей вызвали медиков из-за высокой температуры.

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