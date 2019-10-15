Разводится с женой-украинкой: всплыли данные о близком к Трампу задержанном бизнесмене

Бизнесмен и выходец из Беларуси Игорь Фруман, которого арестовали по подозрению в нарушении правил финансирования кампании Дональда Трампа, также проходит судебные разбирательства с женой.

Как сообщает американское издание PageSix, пара подала документы на развод еще в 2017 году, но спор об имуществе продолжается до сих пор – очередное заседание намечено на 29 октября.

По данным журналистов, Фруман познакомился с будущей супругой и одесситкой по происхождению Елизаветой Наумовой в Майами в 2005 году. В 2017 году женщина открыла собственный бутик одежды и предметов интерьера Odds в фешенебельном районе Miami Design District.

Игорь Фруман PageSix / АР

Новости Задержанные в США близкие к Трампу бизнесмены работали на Фирташа

Уточняется, что Елизавета сотрудничает с украинским дизайнером одежды и ювелирных украшений Натальей Зинько, показ которой на Неделе моды в Лондоне супруга Фрумана посетила 15 сентября, после его задержания.

В издании уточняют, что Наумова не афишировала свой брак и развод с бизнесменом. Она активно ведет Instagram и имеет в соцсети 17 700 подписчиков, но ни в одном посту она ни разу не упоминала о связях с выходцем из Беларуси.

"Поскольку у них разные фамилии, я гарантирую, что есть множество людей, ее фоловеров в Instagram, которые и понятия не имеют, что она связана с этим скандалом", – рассказал собеседник журналистам.

Жена Фрумана Елизавета Наумова instagram/lizanaumova

Издание также имеет в распоряжении судебные документы, в которых указано, что Фруман запрашивал у правоохранителей проверку Наумову на предмет употребления наркотиков. Женщина получила повестку в суд от финансовой компании American Express и JP Morgan Chase Bank.

Более того, указано, что пара делит роскошную квартиру в Майами-Бич стоимостью в 3 миллиона долларов.

Игорь Фруман разводится с женой Елизаветой Наумовой

Напомним:

В США 10 октября задержали бизнесменов Игоря Фрумана и Льва Парнаса, которые помогали адвокату президента Дональда Трампа в связанных с Украиной делах.

Они занимались сбором средств в комитете, помогавшем адвокату Руди Джулиани в расследовании дела демократа Джо Байдена.

По данным СМИ, они также работали на украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа.

Вскоре бизнесменов взяли под стражу. Сумма залога – миллион долларов для каждого.

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