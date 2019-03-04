Развода не будет? Папарацци поймали Башарова вместе с избитой женой

44-летний Марат Башаров прилетел в Таиланд к жене и сыну, после того, как в конце февраля его супруга Елизавета Шевыркова рассказала о побоях и подала на развод.
Папарацци удалось заснять пару, отдыхающую на пляже. Они весело проводили время, играли с сыном и ели мороженое. Фото и видео разместили в Telegram-канале "Светская жизнь".
Ранее супруга Башарова Елизавета решила уйти от него после скандального избиения. Она рассказала в своем Instagram подробности их жизни, отметив, что сейчас нет смысла что-либо скрывать.
Есть вещи о которых не хочется рассказывать... Потому что это не повод для гордости и радости.Это боль и разочарование. Я полюбила искренне и чисто, с большим наслаждением падала в эти отношения. Я как и любая другая девушка верила в сказку и мечтала о ней. Да, я отказывалась верить слухам и была уверенна на 100% ,что такого просто не может быть...Я верила в человека. Не может быть ,чтобы у этой медали было две стороны. Но увы...Позже я свято верила,что любовь может всё изменить,исправить,излечить.Что маленький ребенок сможет повлиять. Ничего не менялось, не хватало сил уйти, ведь полюбила я другую сторону человека. Чувства стыда и ком в горле перестали покидать. Стыдно в этом жить, стыдно скрывать, стыдно говорить. Сейчас уже нет смысла скрывать. Я ждала, что Марат найдёт в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и всё хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей,ради своей карьеры. Много было хорошего, много было вложено сил, терпения и любви. Самое большое счастье, которое случилось в моей жизни это наш сын Марсель. Ради него надеюсь ,что мы сохраним хорошие, дружеские отношения. 🖤 #маратбашаров #мармарыч
Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря 2018 года Башаров избил жену в лифте дома, сломав нос. Приступ агрессии по отношению к жене был уже не первым. Башаров известен по таким картинам, как "Таежный роман", "Турецкий гамбит".
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