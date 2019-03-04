Развода не будет? Папарацци поймали Башарова вместе с избитой женой

44-летний Марат Башаров прилетел в Таиланд к жене и сыну, после того, как в конце февраля его супруга Елизавета Шевыркова рассказала о побоях и подала на развод.

Папарацци удалось заснять пару, отдыхающую на пляже. Они весело проводили время, играли с сыном и ели мороженое. Фото и видео разместили в Telegram-канале "Светская жизнь".

Ранее супруга Башарова Елизавета решила уйти от него после скандального избиения. Она рассказала в своем Instagram подробности их жизни, отметив, что сейчас нет смысла что-либо скрывать.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 декабря 2018 года Башаров избил жену в лифте дома, сломав нос. Приступ агрессии по отношению к жене был уже не первым. Башаров известен по таким картинам, как "Таежный роман", "Турецкий гамбит".

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