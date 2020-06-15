Развод Пелагеи и Телегина отложили из-за минирования суда

Заседание по делу о разводе российской певицы Пелагеи с хоккеистом Иваном Телегиным, которое должно было состояться 15 июня в Никулинском суде, сорвалось из-за чрезвычайной ситуации.

Как сообщает издание "КП", в полицию поступило сообщение о минировании здания, всех сотрудников и участников процесса экстренно вывели на улицу. Сейчас на месте ждут прибытия кинологов.

Пелагея и Иван Телегин kp.ru

Отмечается, что сама Пелагея и Телегин не планировали присутствовать на заседании, только их представители. 15 июня должна была состояться беседа, на которой бы определили дату основного заседания.

Пелагея и Иван Телегин vokrug.tv

Напомним, артистка и хоккеист не живут вместе уже полтора года. У пары есть общая дочь Таисия, которая сейчас живет вместе с мамой.

Иван Телегин и Пелагея с дочерью vokrug.tv

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце официально развелись после 9 лет брака. Суд расторгнул брак 15 июня.