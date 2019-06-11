"Развлекался в ее постели": всплыла скандальная правда о жизни Началовой

Первый муж трагически умершей певицы Юлии Началовой Дмитрий Ланский, которого обвиняли в том, что он довел ее до анорексии, постоянно изменял артистке.

Скандальную информацию о том, что в жизни бывшего солиста группы "Премьер-министр" начали появляться другие женщины, когда они были в браке, озвучила ее подруга Олеся Сазыкина, передает "СтарХит".

Юлия Началова asfera.info

"Дошло до того, что в отсутствие Юли он приводил девчонок к ней в квартиру и развлекался с ними в ее постели. "Представляешь, прихожу домой и нахожу на подушке чужие волосы, – жаловалась мне Началова. – А главное – чувствую чужой женский парфюм. У меня духи "Монталь", а воняет чем-то совершенно другим", – рассказала Сазыкина о Юлии.

Дмитрий Ланский и Юлия Началова Woman.ru

По ее словам, Ланский долго уверял Началову, что она ошибается. Позже на "Песне года" он познакомился с телережиссером Екатериной, которая в результате вышла за него замуж.

"Они затусовались в клубе "Гараж", сблизились. Закончилось тем, что Дима объявил Юле: "Надо подавать на развод. Я больше с тобой жить не могу. Женюсь на Катьке", — вспомнила Сазыкина.

Подруга погибшей певицы также отметила, что в ответ на скандальный развод она начала встречаться с футболистом Евгением Алдониным, чтобы отомстить Ланскому.

Свадьба Началовой и Алдонина СтарХит

"Юля женила его на себе классическим способом – залетела. Когда расписывались, она была уже на третьем месяце. Певица не была счастлива в этом браке, состоявшемся не по любви: за Алдонина вышла исключительно назло Ланскому. Женя особого внимания ей не уделял, просто спонсировал ее. А потом у него появилась Ольга, которая вскоре и стала его женой. Началовой ничего не оставалось, как развестись с ним. При разводе Алдонин, надо отдать ему должное, повел себя красиво и оставил Юле квартиру", — добавила она.

Евгений Алдонин и Юлия Началова с дочкой Верой СЭ

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