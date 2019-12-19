Развлекал Аксенова и избивал женщин: в Украину намылился скандальный актер из РФ

Скандальный российский актер Марат Башаров, который выступал в аннексированном Крыму, решил приехать в Харьков. Так, мужчина должен сыграть в спектакле "Идея Фикс", в одном из местных театров.

Харьковские активисты написали письмо в СБУ с просьбой не допустить актера на территорию Украины. Об этом они сообщили на странице "Світанок" в Facebook.

Марат Башаров 24СМИ

"Сегодня будем заносить обращение в СБУ, о запрете въезда на территорию Украины Марата Башарова, который в сентябре этого года был ведущим в аннексированной Ялте, где присутствовал оккупационный гауляйтер Крыма – Аксенов", – пишут активисты.

Башаров посещал Крым в 2019 году и был там ведущим фестиваля "Евразийский мост".

Башаров в Крыму

Напомним, что в декабре 2018 года Марат Башаров серьезно избил свою супругу, актрису Елизавету Шевыркову. Артист сломал ей нос, а тело после побоев было в синяках и ссадинах. Тогда в сети начали всплывать данные и о том, что Башаров нередко поднимал руку и на своих предыдущих двух супруг. После избиения Елизавета сообщила, что хочет уйти от мужа-тирана.

Как сообщал OBOZREVATEL, Марат Башаров и Елизавета Шевыркова официально развелись спустя три месяца после скандала с дракой, в марте 2019 года. Позже артист сообщил, что бывшая жена путем шантажа отняла у него квартиру в Москве.

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