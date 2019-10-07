Развлекает россиян? Сердючку заметили на празднике у бизнесвумен из РФ

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный также под сценическим именем Верка Сердючка, выступил на Дне рождения у российской бизнесвумен Стеллы Аминовой.

Мероприятие прошло в Милане. Фото и видео с праздника именинница разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Также на празднике присутствовали Светлана Бондарчук, Софья Капкова и даже Доминико Дольче.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Андрей Данилко в четвертом выпуске "Х-Фактор" на канале СТБ разоткровенничался о своей груди. На такую тему его натолкнула одна из участниц Анна Иванец.

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