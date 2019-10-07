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7 октября • обновлено в 18:01
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Развлекает россиян? Сердючку заметили на празднике у бизнесвумен из РФ

5.5т Читать материал на украинском

Украинский шоумен Андрей Данилко, известный также под сценическим именем Верка Сердючка, выступил на Дне рождения у российской бизнесвумен Стеллы Аминовой.

Мероприятие прошло в Милане. Фото и видео с праздника именинница разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Развлекает россиян? Сердючку заметили на празднике у бизнесвумен из РФ
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Также на празднике присутствовали Светлана Бондарчук, Софья Капкова и даже Доминико Дольче.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Андрей Данилко в четвертом выпуске "Х-Фактор" на канале СТБ разоткровенничался о своей груди. На такую тему его натолкнула одна из участниц Анна Иванец.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Персоны
Андрей Данилко Верка Сердючка
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Plotnikov Alex
Plotnikov Alex
А почему и нет, разве это запрещено? Скажите еще что война между странами.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Кто больше платит тому вернее служат) Первое правило истинного патриота украины)))))))
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филипп филипыч
филипп филипыч
активисты вас уже кто только не кинул. всем на ваши лозунги накласть. капуста единственное что по настоящему в этом мире важно.
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