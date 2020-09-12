Развенчаны популярные мифы о похудении
Российский врач-диетолог Альбина Комиссарова развеяла популярные мифы о похудении.
Эксперт на своей странице в Instagram отметила, что часто во время правильного питания для тех, кто худеет, есть много запретов относительно рациона. Поэтому специалист решила развенчать популярные мифы.
Миф №1. Обязательно нужно завтракать
Комиссарова привела в пример исследования, которые показывают связь с пропуском завтрака и риском развития ожирения. В других исследованиях говорится, что пропуск завтрака, наоборот, может помочь снизить вес. Поэтому не стоит заставлять себя завтракать, если вы не хотите.
Миф №2. На вечер нельзя употреблять углеводы
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Вся пища усваивается независимо от времени суток. Диетолог снова рассказала об исследовании, в рамках которого люди ели одинаковое количество углеводов, но одни на ночь, а другие – в течение дня. Впоследствии стало известно, что участники худели одинаково эффективно.
Миф №3. Нужно выпивать в день два литра воды
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Существуют нормы потребления не воды, а жидкости, которую можно получить из различных напитков или еды. Поэтому не стоит заставлять себя много пить.
Миф №4. Нужно есть пять раз в день.
Количество приемов пищи не влияет на то, похудеете вы или нет, важна калорийность продуктов. Стоит чувствовать свой организм и понимать, сколько раз в день ему нужно есть.
Миф №5. Во время похудения обязательно нужно соблюдать специальных ритуалов.
Стакан воды с лимоном утром, ложка льняного масла, мед Манука, прием БАДов до и после тренировки – все это не является обязательным во время похудения. Главное – питаться полезной пищей и быть физически активным.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Дарья Русакова рассказала, что овсянка и другие крупы не является полезным завтраком, особенно для тех, кто худеет.