Разведенная Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье

Российская актриса Кристина Асмус, которая недавно развелась с супругом Гариком Харламовым, удивила поклонников, примерив белое свадебное платье.

Соответствующий снимок 32-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала с букетом невесты возле ЗАГСа, где влюбленные пары регистрируют свой брак.

"Сама в шоке", – лаконично прокомментировала публикацию Асмус.

Кристина Асмус в свадебном платье Instagram Кристины Асмус

В комментариях к публикации некоторые поклонники в шутку спросили, не собралась ли Асмус снова замуж. Другие же заявили, что скорее всего, этот кадр сделан во время съемок фильма.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия.

Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.