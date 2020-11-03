Разведенная Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье

Российская актриса Кристина Асмус, которая недавно развелась с супругом Гариком Харламовым, удивила поклонников, примерив белое свадебное платье.

Соответствующий снимок 32-летняя знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram. На нем она позировала с букетом невесты возле ЗАГСа, где влюбленные пары регистрируют свой брак.

"Сама в шоке", – лаконично прокомментировала публикацию Асмус.

Кристина Асмус в свадебном платье

В комментариях к публикации некоторые поклонники в шутку спросили, не собралась ли Асмус снова замуж. Другие же заявили, что скорее всего, этот кадр сделан во время съемок фильма.

Разведенная Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье
Разведенная Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье
Разведенная Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье
Разведенная Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье
Разведенная Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье
Разведенная Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье
Разведенная Асмус заинтриговала поклонников фото в свадебном платье

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 июня стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия.

Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

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