Разведенная Алина Гросу заговорила о втором браке

Украинская певица Алина Гросу, которая недавно развелась с предпринимателем Александром Комковым, заявила, что к следующему браку собирается подходить более серьезно и обстоятельно.

Более того, 25-летняя знаменитость отметила, что не считает обязательным официальное оформление отношений. Об этом она сообщила в интервью изданию "Собеседник".

"Думаю, для отношений штамп не обязателен. Мне бы хотелось к следующему браку подойти с головой, чтобы второй брак стал уже более долговечным и последним в моей жизни", – поделилась Гросу.

Алина Гросу Instagram Алины Гросу

Она также добавила, что отпустила бывшего мужа, с которым пробыла в браке полгода, как партнера и мужчину. Хотя и призналась, что расстаться с ним как с близким человеком ей было сложно – пара пять лет тесно общалась и делилась всем, прежде чем решилась узаконить отношения.

"Как мужа, возлюбленного, я Сашу отпустила спокойно. Но как просто человека мне его потерять было очень сложно. Мы же 24 часа в сутки были с ним на связи в течение пяти лет. Это не совсем все просто. Но об этом браке я не жалею. Те месяцы, которые я прожила в качестве жены, были для меня счастливыми", – подытожила певица.

Алина Гросу и Александр Комков Instagram Алины Гросу

Алина Гросу и Александр Комков сыграли пышную свадьбу в Италии летом 2019 года. Но уже в декабре Комков предложил жене пожить отдельно. А позже и вовсе признался Алине, что хотел бы попробовать построить отношения с кем-то другим. В итоге пара развелась.

Свадьба Алины Гросу и Александра Комкова Instagram Алины Гросу

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Алина Гросу рассказала, как поделила имущество с бывшим мужем Александром Комковым.