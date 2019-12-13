"Разве это плохо?" Тодоренко призналась, почему не отказывается от наград в РФ

Украинская телеведущая Регина Тодоренко, которая сейчас живет и работает в Москве, призналась, почему продолжает получать награды в России.

Так, в интервью для шоу "Осторожно, Собчак!" ведущая Ксения Собчак поинтересовалась у звезды на счет российской премии ТЭФИ. Тогда Тодоренко получила награду в номинации "Ведущий утренней программы" на одной сцене с журналисткой "России-1" Ольгой Скабеевой, которая известная своими антиукраинскими высказываниями.

Регина Тодоренко Инстаграм

На что Регина заявила, что тот факт, что она получает премии и в России, и в Украине, говорит о том, что люди готовы идти на переговоры.

"Разве плохо, что я получаю премии и в России, и в Украине? Это, наверное, говорит о том, что люди готовы идти на контакт, на переговоры. Если бы мои слова смогли как-то изменить положение вещей между двумя странами, я бы с удовольствием вышла и сказала... А так, это будет какой-то пшик в никуда. Дай Бог, чтобы в сердцах людей изменилось что-то и они поняли, вопрос можно решить мирно... Все можно решить словами, договорами и переговорами, но никак не войной, без потерь!", – считает Тодоренко.

Регина Тодоренко Инстаграм

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что телеведущая Регина Тодоренко разрыдалась у Собчак из-за травли в Украине.

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