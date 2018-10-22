Разрыв Кличко и Панеттьери: стало известно о новом шаге актрисы

Американская актриса, экс-супруга Владимира Кличко Хайден Панеттьери познакомила родителей с новым бойфрендом.

Отношения Хайден и Брайана Хикерсона вышли на новый уровень, поэтому она решилась представить своим близким нового любимого мужчину, об этом сообщает E News.

Влюбленные отправились в родной город звезды - Сент-Огастин, что в штате Флорида. По информации инсайдеров, встреча прошла очень дружелюбно.

"Она, безусловно, не пыталась скрыть тот факт, что у нее есть новый парень. Казалось, что все из круга ее друзей благосклонны к нему", - рассказали очевидцы.

Сейчас неизвестно познакомит ли Хайден своего бойфренда с 3-летней дочерью Кайей-Евдокией. Ведь девочка живет вместе с отцом - Владимиром Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, знаменитый украинский боксер Владимир Кличко расстался со своей невестой и матерью его дочери, голливудской актрисой Хайден Панеттьери.