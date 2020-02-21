После скандального заявления российского певца Михаила Муромова о том, что Алла Пугачева загубила его карьеру – в адрес примадонны прозвучало еще одно обвинение.

Так, по словам музыканта, знаменитость платила деньги, чтобы его не показывали по телевизору. Оказывается, что еще до Муромова подобными откровениями о Пугачевой делилась певица Лика Стар. Это произошло в начале февраля на записи очередного выпуска программы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым на канале "Россия 1". Об этом сообщил эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты Вадим Манукян для издания "ФАН".

Алла Пугачева Фото: politeka.net

По словам Манукяна, Корчевников очень интересовался взаимоотношениями Лики и Пугачевой. Он заявил, что зрителей "ждет масса откровений, когда программа выйдет в эфир".

"Борис очень интересовался взаимоотношениями Лики Стар и Аллы Пугачевой. Он также хотел выяснить, как примадонна повлияла на карьеру девушки. А, поскольку я немного в курсе этой темы, уверен, что скоро зрителей ждет масса откровений. Надеюсь, программа Корчевникова выйдет в эфир, и все, что поведала Лика о Пугачевой, станет достоянием общественности. Впрочем, есть одно но: неизвестно, когда программа выйдет в эфир, да и выйдет ли вообще", – сказал эксперт комиссии по СМИ.

Лика Стар Фото: argumentiru.com

К слову, Манукян отметил, что по его мнению, Муромов и Лика Стар – не единственные артисты, которым сломала судьбу Пугачева. Он заявил, что если начнут говорить все, то "это можно будет сравнить с тысячей разорвавшихся бомб".

"Если бы все артисты, которые за последние три года мне в доверительных беседах рассказали, как именно Алла Пугачева повлияла на них и их карьеры, однажды вынесли свои откровения на суд широкой общественности, то уверяю вас, это можно было бы сравнить с тысячей разорвавшихся бомб! Ведь она не одному человеку сломала судьбу...Поэтому, думаю, начатому Михаилом Муромовым и Ликой Стар списку суждено продолжиться", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица Алла Пугачева рассказала, как пострадала ее карьера в СССР.

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