Главная Новости
2 ноября • обновлено в 05:42
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Разрулил Потап: Кошевой рассказал, как Стас Михайлов орал матом на Зеленского

583 Читать материал на украинском

Несколько лет назад артист Стас Михайлов орал матом на Владимира Зеленского и актеров студии "Квартал 95", пока в ситуацию не вмешался Алексей Потапенко (Потап).

Об этом случае вспомнил "В гостях у Дмитрия Гордона" лидер "Вечернего квартала", шоумен Евгений Кошевой (чтобы посмотреть видео с Кошевым и пародию Зеленского на Михайлова, проскролльте до конца страницы).

Михайлов матерился на Зеленского - разрулил Потап

Михайлов матерился на Зеленского - разрулил Потап

"До сих пор не могу понять, что хотел от Вовы Стас Михайлов, когда кричал на него за кулисами на дне рождения одного из президентов (Украины). В общем, много было матерных слов. Он обиделся просто на пародию", – вспомнил Кошевой.

Пародия Зеленского на Михайлова

Пародия Зеленского на Михайлова

Новости
"Не дайте позорить Украину!" К команде Зеленского обратились из-за секс-скандала в Раде

Шоумен отметил, что стоял тогда вместе с остальными участниками "Квартала" и был шокирован происходящим.

Зеленский пародирует Михайлова

Зеленский пародирует Михайлова

Кошевой вспомнил, как Михайлов матерился на Зеленского

Кошевой вспомнил, как Михайлов матерился на Зеленского

Кадр из видео

"Я просто стоял и слушал. Он орал матом, и жена его там… Ну, короче, странная у них семейка! И потом я помню, как Леша Потапенко говорит: "Тронешь "Квартал", и я тебе уши оборву". Ни фига себе, слышишь, сам Потап вступился! Настюля (Настя Каменских. – Ред.) не видела этого всего, слава Богу", – пошутил Кошевой.

Видео: пародия Зеленского за 2014 год на Михайлова, которая вызвала гнев певца – Стас Михайлов покоряет Европу

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 октября президент Украины Владимир Зеленский приехал к добровольцам на Донбассе, где должно было состоятся разведение войск, и устроил скандал. Инцидент попал на видео.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персоны
Евгений Кошевой Владимир Зеленский Стас Михайлов Алексей Потапенко (Потап) Дмитрий Гордон
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес скандалы курьез Квартал 95
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel