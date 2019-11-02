Разрулил Потап: Кошевой рассказал, как Стас Михайлов орал матом на Зеленского

Несколько лет назад артист Стас Михайлов орал матом на Владимира Зеленского и актеров студии "Квартал 95", пока в ситуацию не вмешался Алексей Потапенко (Потап).

Об этом случае вспомнил "В гостях у Дмитрия Гордона" лидер "Вечернего квартала", шоумен Евгений Кошевой (чтобы посмотреть видео с Кошевым и пародию Зеленского на Михайлова, проскролльте до конца страницы).

Михайлов матерился на Зеленского - разрулил Потап

"До сих пор не могу понять, что хотел от Вовы Стас Михайлов, когда кричал на него за кулисами на дне рождения одного из президентов (Украины). В общем, много было матерных слов. Он обиделся просто на пародию", – вспомнил Кошевой.

Пародия Зеленского на Михайлова

Шоумен отметил, что стоял тогда вместе с остальными участниками "Квартала" и был шокирован происходящим.

Зеленский пародирует Михайлова

Кошевой вспомнил, как Михайлов матерился на Зеленского Кадр из видео

"Я просто стоял и слушал. Он орал матом, и жена его там… Ну, короче, странная у них семейка! И потом я помню, как Леша Потапенко говорит: "Тронешь "Квартал", и я тебе уши оборву". Ни фига себе, слышишь, сам Потап вступился! Настюля (Настя Каменских. – Ред.) не видела этого всего, слава Богу", – пошутил Кошевой.

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