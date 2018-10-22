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''Разрослась на весь живот'': популярный российский певец рассказал о своей болезни

6.4тЧитать материал на украинском

Популярный российский певец, лидер группы "Руки Вверх" Сергей Жуков рассказал о своей болезни. Недавно у мужчины обнаружили грыжу и он прошел курс лечения.

По его словам он сильно ударился о металлическую конструкцию во время концерта, но не придал этому значения. Из-за этого у него начались проблемы со здоровьем. Об этом сообщает "Starhit".

''Разрослась на весь живот'': популярный российский певец рассказал о своей болезни
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"Как оказалось, на месте ушиба образовалась грыжа и разрослась на весь живот. Прогнозы врачей были неутешительны, врачи не понимали, почему ничего не заживает. Я не был прикован к постели, но оказался прикован к лечащему аппарату и соблюдал строгие диеты в питании. Пройденный курс лечения сильно сказался на моей внешности, все начали писать про появление двойника, про пластические операции", - говорит Жуков.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 42-летний российский исполнитель и солист группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков похвастался своей победой над лишним весом.

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