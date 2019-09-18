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18 сентября • обновлено в 05:37
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"Разрешения не спрашиваем!" У Долиной по-хамски ответили по поводу Крыма

1.1т Читать материал на украинском

Российская певица Лариса Долина стала хедлайнером концерта на День города оккупированной Керчи, который состоялся 13 и 14 сентября.

Сама артистка никак не комментировала ситуацию, тем не менее, ее концертный директор Илья Спицын все же ответил на вопрос журналистов, передает "Крым. Реалии".

"Народная артистка России не отвечает на идиотские вопросы. От меня лично: мы в Крыму продолжаем выступать с момента его "воссоединения" с Россией, как за гонорары, так и без оных, по зову сердца, так сказать, и ни у кого разрешения не спрашивали и не собираемся", – отрезал он.

Лариса Долина выступила в Крыму

Лариса Долина выступила в Крыму

krymr

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Что примечательно, Долина с момента аннексии Крыма уже неоднократно посещала полуостров с концертами. В 2018 году Министерство культуры Украины внесло артистку в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму были замечены Валерия и Наташа Королева, которые приехали на дегустации вин в Массандре. Это вызвало волну негодования в сети.

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Тема
Аннексия Крыма
Персона
Лариса Долина
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес скандалы концерт
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CARGO 100
CARGO 100
Идиоты внесли артистку в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.
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