"Разрешения не спрашиваем!" У Долиной по-хамски ответили по поводу Крыма

Российская певица Лариса Долина стала хедлайнером концерта на День города оккупированной Керчи, который состоялся 13 и 14 сентября.

Сама артистка никак не комментировала ситуацию, тем не менее, ее концертный директор Илья Спицын все же ответил на вопрос журналистов, передает "Крым. Реалии".

"Народная артистка России не отвечает на идиотские вопросы. От меня лично: мы в Крыму продолжаем выступать с момента его "воссоединения" с Россией, как за гонорары, так и без оных, по зову сердца, так сказать, и ни у кого разрешения не спрашивали и не собираемся", – отрезал он.

Лариса Долина выступила в Крыму krymr

Что примечательно, Долина с момента аннексии Крыма уже неоднократно посещала полуостров с концертами. В 2018 году Министерство культуры Украины внесло артистку в перечень лиц, угрожающих национальной безопасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Крыму были замечены Валерия и Наташа Королева, которые приехали на дегустации вин в Массандре. Это вызвало волну негодования в сети.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!