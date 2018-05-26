Разозлила пассажиров: Волочкова вляпалась в скандал в самолете

Российская балерина Анастасия Волочкова угодила в скандал в самолете, направляясь из Краснодара в Москву.
Пассажиров, которые летели вместе с балериной, возмутили нарушения со стороны Волочковой, сообщает "Дни.ру".
Балерина решила прихватить с собой десятки огромных букетов, подаренных ей после выступления в Краснодаре.
По правилам этого авиаперевозчика, в качестве ручной клади сверх нормы пассажир может перевозить вещи, если они находятся при нем: сумка объемом 40x25x20 см и букет цветов. Однако, балерина принесла в салон лайнера целую охапку цветов, которые были размещены на сидениях и багажных полках, что вызвало негодование пассажиров.
Фото из самолета поделилась сама Волочкова в Instagram. Букеты она назвала "главными пассажирами".
Прекрасные дары Краснодарского края!🙏🏻🌺 Мой директор Сергей нервно улыбается с очередной мыслью, как это все богатство занести в самолет..😂 Но нам не впервой. Я ни одного цветочка, подаренного мне никогда не оставляю и дорожу.🌺🙏🏻 Большую часть я как обычно, возьму на себя.👍🏼 Остальное команда донесет. Листайте слайд.🧚♀️🌹 Я так люблю цветы!!!! Спасибо всем, кто меня ими одаривает!🙏🏻 А цветы от детей-особая награда!🌺 Я такая счастливая! Дарите мне больше и чаще!🌺🙏🏻 Я это заслужила, поверьте.... #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me #лето #цветы
Вот так мы перевозим цветы, даримые мне в регионах России.🌺 Спасибо пассажирам, уступающим места на багажных полках для сокровенного моего самого приятного груза!🙏🏻🌺 Спасибо всем, кто был рядом со мной в этом туре по дорогому моему сердцу Краснодарскому краю. Дорожу каждым цветком, зрителем, участником концертов и каждой улыбкой, подаренной мне. Вы замечательные люди. И спасибо всем тем, кто помогал на площадках! От монтировщиков до тех добрых людей из администрации, кто помогал в орг вопросах! Давайте вместе продолжать совершать добрые дела. Добро и искренность побеждают!🙏🏻👍🏼🌺💃🏼🧚♀️ #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #радость #танец #я #volochkova #russia #ballet #enjoy #love #instagood #me #лето #цветы #краснодарскийкрай
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обнаженная Волочкова разочаровала фанатов новым фото.