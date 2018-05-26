Разозлила пассажиров: Волочкова вляпалась в скандал в самолете

Российская балерина Анастасия Волочкова угодила в скандал в самолете, направляясь из Краснодара в Москву.

Пассажиров, которые летели вместе с балериной, возмутили нарушения со стороны Волочковой, сообщает "Дни.ру".

Балерина решила прихватить с собой десятки огромных букетов, подаренных ей после выступления в Краснодаре.

По правилам этого авиаперевозчика, в качестве ручной клади сверх нормы пассажир может перевозить вещи, если они находятся при нем: сумка объемом 40x25x20 см и букет цветов. Однако, балерина принесла в салон лайнера целую охапку цветов, которые были размещены на сидениях и багажных полках, что вызвало негодование пассажиров.

Фото из самолета поделилась сама Волочкова в Instagram. Букеты она назвала "главными пассажирами".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее обнаженная Волочкова разочаровала фанатов новым фото.