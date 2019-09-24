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24 сентября • обновлено в 15:47
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Разошлась с Гариком? Асмус подогрела слухи о расставании с Харламовым

10.2т Читать материал на украинском

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус подогрела слухи о расставании с популярным комиком Гариком Харламовым, которые ходят в сети уже несколько месяцев.

Как сообщает "Комсомольская правда", звезда приехала на кинофестиваль "Евразийский мост" в Ялте одна и без обручального кольца.

Асмус и Харламов разошлись - слухи

Асмус и Харламов разошлись - слухи

tele.ru

Асмус на кинофестиваль "Евразийский мост"

Асмус на кинофестиваль "Евразийский мост"

"КП"

Асмус на кинофестиваль "Евразийский мост" без кольца

Асмус на кинофестиваль "Евразийский мост" без кольца

"КП"

Поклонники обратили внимание, что Гарик, как и Кристина, тоже уже какое-то время появляется на публике без свадебного атрибута.

Гарик Харламов без кольца

Гарик Харламов без кольца

instagram/garikkharlamov

Более того, в социальных сетях у них перестали появляться совместные снимки. Не только на официальные мероприятия, но и на отдых Асмус и Харламов также ездят порознь.

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Недавно Кристина летала в Турцию с дочерью, где посетила концерт Егора Крида. Совместный снимок с артистом вызвал у поклонников вопрос, куда делся супруг.

Кристина Асмус и Егорд Крид

Кристина Асмус и Егорд Крид

instagram/asmuskristina

Разошлась с Гариком? Асмус подогрела слухи о расставании с Харламовым
Разошлась с Гариком? Асмус подогрела слухи о расставании с Харламовым

Изначально раздельные поездки пары объяснялись загруженным рабочим графиком Гарика, однако со временем в сети укрепились слухи, что они разошлись из-за молчания как со стороны Харламова, так и со стороны Асмус.

Кристина Асмус без кольца

Кристина Асмус без кольца

instagram/asmuskristina

Кристина Асмус

Кристина Асмус

instagram/asmuskristina

Кристина Асмус без обручального кольца

Кристина Асмус без обручального кольца

instagram/asmuskristina

Асмус без кольца

Асмус без кольца

instagram/asmuskristina

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в сети распространили слухи, что у Асмус роман с сыном Олега Газманова Родионом.

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Персоны
Кристина Асмус Гарик Бульдог Харламов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес слухи сплетни
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