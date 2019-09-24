Разошлась с Гариком? Асмус подогрела слухи о расставании с Харламовым

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус подогрела слухи о расставании с популярным комиком Гариком Харламовым, которые ходят в сети уже несколько месяцев.

Как сообщает "Комсомольская правда", звезда приехала на кинофестиваль "Евразийский мост" в Ялте одна и без обручального кольца.

Асмус и Харламов разошлись - слухи tele.ru

Асмус на кинофестиваль "Евразийский мост" "КП"

Асмус на кинофестиваль "Евразийский мост" без кольца "КП"

Поклонники обратили внимание, что Гарик, как и Кристина, тоже уже какое-то время появляется на публике без свадебного атрибута.

Гарик Харламов без кольца instagram/garikkharlamov

Более того, в социальных сетях у них перестали появляться совместные снимки. Не только на официальные мероприятия, но и на отдых Асмус и Харламов также ездят порознь.

Недавно Кристина летала в Турцию с дочерью, где посетила концерт Егора Крида. Совместный снимок с артистом вызвал у поклонников вопрос, куда делся супруг.

Кристина Асмус и Егорд Крид instagram/asmuskristina

Изначально раздельные поездки пары объяснялись загруженным рабочим графиком Гарика, однако со временем в сети укрепились слухи, что они разошлись из-за молчания как со стороны Харламова, так и со стороны Асмус.

Кристина Асмус без кольца instagram/asmuskristina

Кристина Асмус instagram/asmuskristina

Кристина Асмус без обручального кольца instagram/asmuskristina

Асмус без кольца instagram/asmuskristina

Как сообщал OBOZREVATEL, летом в сети распространили слухи, что у Асмус роман с сыном Олега Газманова Родионом.

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