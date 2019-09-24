Разошлась с Гариком? Асмус подогрела слухи о расставании с Харламовым

Российская актриса, звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус подогрела слухи о расставании с популярным комиком Гариком Харламовым, которые ходят в сети уже несколько месяцев.
Как сообщает "Комсомольская правда", звезда приехала на кинофестиваль "Евразийский мост" в Ялте одна и без обручального кольца.
Асмус и Харламов разошлись - слухи
tele.ru
Асмус на кинофестиваль "Евразийский мост"
"КП"
Асмус на кинофестиваль "Евразийский мост" без кольца
"КП"
Поклонники обратили внимание, что Гарик, как и Кристина, тоже уже какое-то время появляется на публике без свадебного атрибута.
Гарик Харламов без кольца
instagram/garikkharlamov
Более того, в социальных сетях у них перестали появляться совместные снимки. Не только на официальные мероприятия, но и на отдых Асмус и Харламов также ездят порознь.
Недавно Кристина летала в Турцию с дочерью, где посетила концерт Егора Крида. Совместный снимок с артистом вызвал у поклонников вопрос, куда делся супруг.
Кристина Асмус и Егорд Крид
instagram/asmuskristina
Изначально раздельные поездки пары объяснялись загруженным рабочим графиком Гарика, однако со временем в сети укрепились слухи, что они разошлись из-за молчания как со стороны Харламова, так и со стороны Асмус.
Кристина Асмус без кольца
instagram/asmuskristina
Кристина Асмус
instagram/asmuskristina
Кристина Асмус без обручального кольца
instagram/asmuskristina
Асмус без кольца
instagram/asmuskristina
Как сообщал OBOZREVATEL, летом в сети распространили слухи, что у Асмус роман с сыном Олега Газманова Родионом.
Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!