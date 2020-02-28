Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин вступил в публичную перепалку с певцом Львом Лещенко.

Так, на своей странице в Instagram Разин опубликовал гневный пост, в котором обратился к Лещенко.

Андрей Разин politsib.ru

В частности, продюсер отреагировал на слова артиста, который назвал его "сбитым летчиком" и посоветовал сходить к психологу.

"Лев Валерьянович, я вас как раз и позвал в суд, чтобы обсудить мое здоровье и установить, больной я или не больной. В отличие от вас, я прошел комиссию в институте имени Сербского, которая показала, что я здоров и лечиться мне не надо. Так, что, по всей видимости, будем в суде разбираться, почему вы считаете себя психиатром или психологом и в эфире федерального канала "Россия-1" ставите диагнозы людям. И никуда я не канул. У меня 90 концертов в год. Это длится уже 33 года и до сих пор я собираю дворцы спорта. А у Вас, может быть, таких концертов нет", – пишет Разин.

"А в отношении семьи скажу вам так: я женат по сей день и, в отличие от вас, имею двоих детей. Правда, одного уже нет на этом свете. Так что, прекратите свои оскорбления, а лучше мужественно придите в суд и там спокойно рассудим, кто из нас прав, а кто виноват, и кто у кого что забирает, и кто кого мучает. До свидания. Встретимся в суде", – добавил продюсер.

Лев Лещенко РИА Новости

Отметим, как передает КП, конфликт между звездами начался после программы про "Песню года", на которой Шатунов заявил, что Разин забирает у него права на авторство песни. В свою очередь Лещенко сказал, что Разин был просто администратором.

Более того, по мнению певца, продюсер сейчас "просто пошлый, беспринципный, аморальный человек".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Лев Лещенко предложил скандальной украинке Maruv уехать в Москву, после того, как она поздравила мужчин с 23 февраля.

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