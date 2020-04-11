Разин предрек нищету Галкину и Пугачевой: в чем причина

Российский продюсер Андрей Разин заявил, что вскоре многим звездам шоу-бизнеса, среди которых и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, придется продавать свое имущество из-за коронавируса.

Такое заявление Разин сделал на своей странице в Instagram, опубликовав новый пост.

Андрей Разин mk.ru

В частности, продюсер считает, что представители шоу-бизнеса понесут большие убытки, если карантин продлят.

"Если принять, что наших звезд около 60-65 человек и в среднем их доход за месяц составляет в районе 180000 евро, то можно представить, какие убытки понесет отрасль развлечений. Это около 11 млн 700 тыс евро. Это без учета корпоративов. Если эта ситуация с карантином продолжится еще полгода, то боюсь, что Филипп Киркоров, Алла Пугачева, Максим Галкин и многие другие будут продавать свои вещи с аукционов для коллекционеров, потому что жить им будет скоро не на что", – считает Разин.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин заявил, что Максим Галкин ничего не знает о нефтяной скважине Аллы Пугачевой потому что "он еще маленький" и певица ему не доверяет.