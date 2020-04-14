Российский продюсер Андрей Разин резко высказался против актрисы Агаты Муцениеце, которая заявила, что ее муж Павел Прилучный избил ее и выгнал с маленькими детьми на улицу.

Так, на своей странице в Instagram Разин опубликовал новый пост, в котором написал, что все слова Агаты против Павла – ложь.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный КП

"Все, что она говорит, что, якобы, ее кто-то бьет, что, якобы, над ней кто-то издевается – это все ее выдумки. Паша никогда не поднимал руку на женщину. Это – полная ложь и она умышленно все это делает. Она умышленно уничтожает Павла и наговаривает на него. То, что она делает, – это чисто прибалтийские дела. Как они ненавидели нас, так они нас и ненавидят", – считает Разин.

По словам продюсера, Агата превратила жизнь мужа в сущий ад:

"Вся эта травля устроена ей специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу. Она превратила жизнь Павла в сущий ад. И детей умышленно настраивает против него. Такое неадекватное поведение и такой ужас, который Павел переживает, не пожелаешь даже своему врагу. Все, что она рассказывает прессе – ложь. Жить под одной крышей с такой женщиной невозможно".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный kino-teatr.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что они с актером Павлом Прилучным решили развестись, потому что перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.