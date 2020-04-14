Главная Новости
14 апреля • обновлено в 09:29
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Разин обвинил Муцениеце в скандале с Прилучным

1.3т
Читать материал на украинском

Российский продюсер Андрей Разин резко высказался против актрисы Агаты Муцениеце, которая заявила, что ее муж Павел Прилучный избил ее и выгнал с маленькими детьми на улицу.

Так, на своей странице в Instagram Разин опубликовал новый пост, в котором написал, что все слова Агаты против Павла – ложь.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

КП

"Все, что она говорит, что, якобы, ее кто-то бьет, что, якобы, над ней кто-то издевается – это все ее выдумки. Паша никогда не поднимал руку на женщину. Это – полная ложь и она умышленно все это делает. Она умышленно уничтожает Павла и наговаривает на него. То, что она делает, – это чисто прибалтийские дела. Как они ненавидели нас, так они нас и ненавидят", – считает Разин.

По словам продюсера, Агата превратила жизнь мужа в сущий ад:

"Вся эта травля устроена ей специально, потому что она, как стерва, его ревнует даже к полотенцу или к стулу. Она превратила жизнь Павла в сущий ад. И детей умышленно настраивает против него. Такое неадекватное поведение и такой ужас, который Павел переживает, не пожелаешь даже своему врагу. Все, что она рассказывает прессе – ложь. Жить под одной крышей с такой женщиной невозможно".

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

Агата Муцениеце и Павел Прилучный

kino-teatr.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агата Муцениеце призналась, что они с актером Павлом Прилучным решили развестись, потому что перестали друг друга понимать и не могли найти общий язык.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персона
Андрей Разин
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги