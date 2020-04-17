Разин накинулся на Пугачеву в сети: что случилось

Скандальный российский продюсер Андрей Разин обвинил певицу Аллу Пугачеву в воровстве песни.

Такое заявление Разин сделал на своей странице в Instagram, опубликовав новый пост.

Алла Пугачева vokrug.tv

Так, по словам продюсера, Пугачева присвоила себе его композицию "Дожди".

"Многие спрашивают: "Андрей, а когда тобой была записана песня "А где-то далеко идут дожди", которую написал Валерий Разумовский специально для тебя и почему ее потом исполнила Алла Пугачева?" Действительно, она была написана по моему заказу Валерием Разумовским, и была мною записана в 1997 году. Конечно, для меня был шок, когда в 2007 году я вдруг увидел по телевидению, на "Песне года", что мою песню поет Алла Борисовна Пугачева. Тем более, что за эту песню я заплатил деньги и пел ее сам в своем альбоме "Ты одна на всей земле", который я выпустил в 1997 году и заплатил за нее деньги, и стал ее правообладателем", – пишет Разин.

Кроме того, продюсер утверждает, что, помимо примадонны, его песню украл также певец Валерий Леонтьев.

"С другой стороны, мне приятно что такие звезды, как Валерий Леонтьев в 1997 году , перепевают мои песни (он перепел мою песню "Эльдорадо", которую мне написал Юра Чернавский в 1990 году, за которую я заплатил бешеные деньги, и также являюсь ее правообладателем). Кстати, ни Леонтьев, ни Пугачева не заплатили мне за эти песни ни копейки. Но главное – это то, что они – банальные ворюги. И самое страшное для меня было то, что они их испоганили своим исполнением. Я просто пришел в ужас от бездарности исполнения моих песен", – добавил Разин.

Валерий Леонтьев stolicaonego.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Андрей Разин заявил, что вскоре многим звездам шоу-бизнеса, среди которых и Алла Пугачева с Максимом Галкиным, придется продавать свое имущество из-за коронавируса.