Разин – Кудрявцевой: солист "Ласкового мая" не отец твоего сына, сделай экспертизу

Российский продюсер Андрей Разин заявил, что телеведущая Лера Кудрявцева на самом деле родила старшего сына Жана не от солиста группы "Ласковый май" Сергея Ленюка.

Так, мужчина, который не раз отмечал, что знаменитость привязала к себе Ленюка "обманным путем", потребовал от Кудрявцевой сделать генетическую экспертизу. Также он обвинил телеведущую в причастности к смерти матери музыканта. Соответствующую публикацию Разин разместил на личной странице в Instagram, таким образом отреагировав на недавнее интервью Кудрявцевой с Ксенией Собчак (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Почему, Лерочка, ты не можешь взять и сказать Ксении Собчак (она, кстати, нормально отнеслась к тому, как ты попала в группу "Ласковый май"), как ты оказалась в ресторане? Как Ленюк с Трофимом спустились в ресторан и сняли вас вместе с твоей подругой, как ты попала к нему в номер и как ты потом прицепилась к нашей группе. Что же ты правду не расскажешь? Давай сделаем генетическую экспертизу, которая покажет, что Ленюк никакого отношения не имеет к твоему ребенку. Хоть он и воспитывал его 16 лет, пока ты строила карьеру в Москве. И смерть мамы Сережи, которая не смогла это пережить, тоже на твоей совести", – заявил он.

Напомним, что ранее Лера Кудрявцева подала в суд на Андрея Разина за многочисленные оскорбления и клевету. Моральный ущерб, который продюсер нанес ей и ее семье, телеведущая оценила в 2,5 миллиона рублей. Также недавно знаменитость в интервью для YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!" заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом: теперь Лера хочет, чтобы на ее обидчика завели еще и уголовное дело.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее телеведущая Лера Кудрявцева заявила, что Дмитрий Шепелев издевался над покойной женой Жанной Фриске.