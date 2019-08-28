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Раздробила руки и ноги: популярная блогерша сделала фото за секунду до падения

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Популярная блогерша, 23-летняя Алекса Терразас из Нуэво-Леона решила сделать экстремальное фото на перилах и рухнула вниз с высоты 23 метров.

Как сообщает Daily Mail, она не держалась руками, когда выполняла позу из йоги на камеру вниз головой, в результате чего сорвалась с балкона.

Этот момент за секунду до падения успели запечатлеть. Девушку госпитализировали с раздробленными руками, ногами, бедрами и пробитой головой. В операционной она провела 11 часов, прежде чем медики смогли привести ее в норму, насколько это вообще возможно с такими травмами.

Фото за секунду до падения

Фото за секунду до падения

Daily Mail

Блогерша была в критическом состоянии, когда ее доставили в больницу. Позже ее стабилизировали. По словам врачей, Терразас не сможет ходить минимум три года после неудачного эксперимента.

Тем временем, полиция проверила перила балкона и не обнаружила каких-либо неполадок. Соседи девушки рассказали правоохранителям, что подобные трюки она выполняла неоднократно.

Алекса Терразас

Алекса Терразас

Daily Mail

Алекса Терразас не сможет ходить три года

Алекса Терразас не сможет ходить три года

Daily Mail

Здание, в котором это произошло

Здание, в котором это произошло

Daily Mail

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