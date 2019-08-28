Раздробила руки и ноги: популярная блогерша сделала фото за секунду до падения

Популярная блогерша, 23-летняя Алекса Терразас из Нуэво-Леона решила сделать экстремальное фото на перилах и рухнула вниз с высоты 23 метров.

Как сообщает Daily Mail, она не держалась руками, когда выполняла позу из йоги на камеру вниз головой, в результате чего сорвалась с балкона.

Этот момент за секунду до падения успели запечатлеть. Девушку госпитализировали с раздробленными руками, ногами, бедрами и пробитой головой. В операционной она провела 11 часов, прежде чем медики смогли привести ее в норму, насколько это вообще возможно с такими травмами.

Фото за секунду до падения Daily Mail

Блогерша была в критическом состоянии, когда ее доставили в больницу. Позже ее стабилизировали. По словам врачей, Терразас не сможет ходить минимум три года после неудачного эксперимента.

Тем временем, полиция проверила перила балкона и не обнаружила каких-либо неполадок. Соседи девушки рассказали правоохранителям, что подобные трюки она выполняла неоднократно.

Алекса Терразас Daily Mail

Алекса Терразас не сможет ходить три года Daily Mail

Здание, в котором это произошло Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Швейцарских Альпах на легкомоторном самолете Pipe разбился на смерть известный британский композитор Джонатан Голдштейн с женой и маленькой дочерью.

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