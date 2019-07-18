Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Люди

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

1.4т Читать материал на украинском

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с поклонниками откровенным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в розовой юбке и черном бюстгальтере.

"Красивая”, “хорошо выглядишь”, “прекрасная”. Очень популярные комментарии в Instagram, правда? Но, мне очень хочется, чтобы каждый из вас понял красота — это не фильтры, не фотошоп, не визажисты, не стремление быть похожим на кого-то. Быть красивой очень просто. Какой секрет? Нужно ощущать счастье", — написала Наталья.

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Глюкоза

Фото из Instagram

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Глюкоза засветила грудь

Фото из Instagram

Новости
Анна Седокова показала голую грудь на камеру: горячее видео

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали ей много негативных комментариев.

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото
"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото
"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото
"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Глюкозы, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Глюкоза засветила грудь

Фото из Instagram

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Глюкоза позирует в сексуальном белье

Фото из Instagram

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Глюкоза продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Соблазнительная Глюкоза

Фото из Instagram

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Глюкоза продемонстрировала "пятую точку"

Фото из Instagram

"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Глюкоза сексуально позирует на камеру

Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она – мать.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Персона
Глюкоза
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel