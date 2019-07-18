"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, поделилась с поклонниками откровенным снимком. Его сразу же раскритиковали в сети.

Так, фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в розовой юбке и черном бюстгальтере.

"Красивая”, “хорошо выглядишь”, “прекрасная”. Очень популярные комментарии в Instagram, правда? Но, мне очень хочется, чтобы каждый из вас понял — красота — это не фильтры, не фотошоп, не визажисты, не стремление быть похожим на кого-то. Быть красивой очень просто. Какой секрет? Нужно ощущать счастье", — написала Наталья.

Глюкоза Фото из Instagram

Глюкоза засветила грудь Фото из Instagram

Отметим, что поклонники бурно отреагировали на новую публикацию звезды. Они написали ей много негативных комментариев.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Глюкозы, которыми она радовала поклонников в сети в последнее время.

Глюкоза засветила грудь Фото из Instagram

Глюкоза позирует в сексуальном белье Фото из Instagram

Глюкоза продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Глюкоза сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Соблазнительная Глюкоза Фото из Instagram

Глюкоза продемонстрировала "пятую точку" Фото из Instagram

Глюкоза сексуально позирует на камеру Фото из Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, Глюкоза периодически подогревает интерес публики пикантными снимками. Это вызывает осуждение у некоторых поклонников, которые напоминают, что она – мать.

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