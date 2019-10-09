Разделся и ударил менеджера: Элтон Джон признался в кокаиновых "подвигах"

Популярный британский певец Элтон Джон после употребления кокаина с алкоголем разделся перед камерой и ударил своего менеджера.

В этом он признался в своих мемуарах, которые в течение нескольких дней публиковались в западных СМИ отрывками, передает Sky News.

По словам артиста, в наркотическом угаре он также отказался уходить со сцены на концерте The Rolling Stones. А его аппетиты к запрещенным веществам выделялись даже на фоне остальной богемной тусовки Лос-Анджелеса в 1970-х.

Элтон Джон рассказал, как после очередной дозы ударил помощника instagram/eltonjohn

"Мой аппетит был невероятным – достаточно, чтобы привлечь внимание в кругах, в которых я находился. Учитывая, что я был рок-звездой, проводя много времени в семидесятых в Лос-Анджелесе, это был немалый подвиг", – признался Джон.

По словам певца, однажды помощник разбудил его в отеле в Каннах и отвел в свою комнату, где ранее проходили съемки музыкального видео на песню Джона I'm Still Standing. Номер оказался разгромлен, что удивило артиста. На его вопрос, что же там случилось, помощник ответил: "Вы случились, Элтон".

Элтон Джон на сцене instagram/eltonjohn

Уточняется, что Джон употребил несколько дорожек кокаина и выпил пару коктейлей водка-мартини. Когда вещества подействовали, он отправился в комнату помощника и потребовал включить камеру. Артист полностью разделся, а когда Джон Рид, бывший возлюбленный музыканта, попытался остановить происходящее, Элтон ударил его по лицу.

Также артист припомнил случай с The Rolling Stones. Группа пригласила его исполнить несколько песен на их концерте в Колорадо. Джон думал, что все идет хорошо, потому решил остаться на сцене до конца и подыгрывать им на клавишах.

"Через несколько песен до моего мозга наконец дошло, что выражение лица Кита Ричардса не особо передает признательность мне как музыканту", — добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, более того, Элтон Джон в своих мемуарах вспомнил, как чуть не умер в больнице. Дело в том. что у музыканта был рак простаты, с которым он лег на операцию. Но все пошло не так, как он ожидал. Врачи обнаружили у него серьезную инфекцию. что чуть не погубило жизнь артиста.

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