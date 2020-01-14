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14 января • обновлено в 02:51
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Разделась до трусов и раздвинула ноги: голливудская актриса показала вульгарное видео

1.3т
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Популярная голливудская актриса Кейт Бекинсейл поделилась с поклонниками вульгарным видео.

Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позировала в одних лишь трусах и топе, раздвинув ноги. Отметим, что в это время Кейт делали укладку и макияж ног. А сама актриса гладила кота (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кейт Бекинсейл

Кейт Бекинсейл

Фото: instagram/katebeckinsale

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Мнение поклонников относительно публикации звезды разделились. Одни написали, что Кейт слишком горячая и они бы хотели оказаться на месте кота. А другие, что не могут на это смотреть.

Разделась до трусов и раздвинула ноги: голливудская актриса показала вульгарное видео
Разделась до трусов и раздвинула ноги: голливудская актриса показала вульгарное видео
Разделась до трусов и раздвинула ноги: голливудская актриса показала вульгарное видео
Разделась до трусов и раздвинула ноги: голливудская актриса показала вульгарное видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Светлана Лобода озадачила поклонников внешним видом. Артистка обнародовала в Instagram новую фотографию, на которой позировала с раздвинутыми голыми ногами.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Автор
Кристина Долматова
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