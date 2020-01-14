Разделась до трусов и раздвинула ноги: голливудская актриса показала вульгарное видео

Популярная голливудская актриса Кейт Бекинсейл поделилась с поклонниками вульгарным видео.

Соответствующий ролик она опубликовала на своей странице в Instagram. На нем звезда позировала в одних лишь трусах и топе, раздвинув ноги. Отметим, что в это время Кейт делали укладку и макияж ног. А сама актриса гладила кота (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Кейт Бекинсейл Фото: instagram/katebeckinsale

Мнение поклонников относительно публикации звезды разделились. Одни написали, что Кейт слишком горячая и они бы хотели оказаться на месте кота. А другие, что не могут на это смотреть.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Светлана Лобода озадачила поклонников внешним видом. Артистка обнародовала в Instagram новую фотографию, на которой позировала с раздвинутыми голыми ногами.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!