Ратаковски заявила об изнасиловании фотографом: мужчина ответил на обвинения

Американский фотограф Джонатан Ледер ответил на обвинения супермодели Эмили Ратаковски, которая заявила, что подверглась сексуальному насилию с его стороны во время фотосессии в 2012 году.

Так, по словам мужчины, обвинения Ратаковски полностью ложные и звучат "возмутительно и чересчур по-детски". Ледер напомнил, что моделись не раз снималась обнаженной в музыкальных клипах и для различных журналов, поэтому он сомневается, что кто-то поверит, будто бы она оказалась в позиции жертвы. Соответствующее заявление фотографа было опубликовано изданием Daily Mail.

"Вы действительно понимаете, о ком мы говорим, верно? Это девушка, которая появлялась обнаженной в журнале Treats! И прыгала обнаженной в видео Робина Тика. Вы действительно хотите, чтобы кто-то поверил, что она была жертвой? Мне жаль, что она находится на том этапе карьеры, когда ей приходится прибегать к подобной тактике, чтобы привлечь внимание прессы и общественности. Ей должно быть стыдно", – подчеркнул фотограф.

Кроме того, представитель Ледера Хизер Тайнан в официальном заявлении прозвал Ратаковски "мстительной" и обвинил ее в жажде славы и внимания, которые она пытается заполучить с помощью обмана СМИ.

Предполагается, что обвинения модели в сексуальном насилии – это месть Ледеру за то, что он выпустил книгу с ее откровенными фотографиями спустя несколько лет после съемки. После публикации книги Ратаковски обратилась к адвокату, так как посчитала, что фотограф не имел права издавать книгу без ее согласия. По словам звезды, кадры предназначались только для печати в журнале.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская актриса Татьяна Острецова обвинила актера из сериала "Слуга народа" Владимира Владимирова в сексуальных домогательствах.