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30 января • обновлено в 10:31
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Ратаковски вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами: горячие фото

1.3т
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Американская супермодель Эмили Ратаковски взбудоражила сеть горячими снимками для рекламной компании собственного бренда белья Inamorata Woman.

Так, на них звезда позировала со спины в раздельном комплекте и голубых спущенных джинсах Levi's, засветив упругие ягодицы. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Фото: instagram/emrata

"Новый взгляд, новое белье. Завтра", – лаконично прокомментировала публикацию модель.

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку"

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски в пикантной фотосессии

Эмили Ратаковски в пикантной фотосессии

Фото: instagram/emrata

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Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых снимков Ратаковски. Они засыпали ее комплиментами.

"Вот это ж*па", "Королева", "Очень сексуальная, горячая, красивая девушка", "Отличный снимок", – написали люди.

Ратаковски вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами: горячие фото
Ратаковски вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами: горячие фото
Ратаковски вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами: горячие фото
Ратаковски вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами: горячие фото

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Эмили Ратаковской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике

Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку"

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски засветила голую грудь

Эмили Ратаковски засветила голую грудь

Фото: instagram/emrata

Соблазнительная Эмили Ратаковски

Соблазнительная Эмили Ратаковски

Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски полностью голая

Эмили Ратаковски полностью голая

Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски сексуально позирует на камеру

Эмили Ратаковски сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски засветила голую грудь

Эмили Ратаковски засветила голую грудь

Фото: instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Эмили Ратаковски
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Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Какая говорящая фамилия РОТАковски! Шановный редактор! Вы всех гламурных шалав решили переписать?
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Дудко Олег
Дудко Олег
Украинские дрочеры возбудилась.
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