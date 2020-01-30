Ратаковски вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами: горячие фото

Американская супермодель Эмили Ратаковски взбудоражила сеть горячими снимками для рекламной компании собственного бренда белья Inamorata Woman.

Так, на них звезда позировала со спины в раздельном комплекте и голубых спущенных джинсах Levi's, засветив упругие ягодицы. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

"Новый взгляд, новое белье. Завтра", – лаконично прокомментировала публикацию модель.

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски в пикантной фотосессии Фото: instagram/emrata

Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых снимков Ратаковски. Они засыпали ее комплиментами.

"Вот это ж*па", "Королева", "Очень сексуальная, горячая, красивая девушка", "Отличный снимок", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Эмили Ратаковской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски засветила голую грудь Фото: instagram/emrata

Соблазнительная Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски полностью голая Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски сексуально позирует на камеру Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски засветила голую грудь Фото: instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.

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