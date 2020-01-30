Ратаковски вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами: горячие фото

Американская супермодель Эмили Ратаковски взбудоражила сеть горячими снимками для рекламной компании собственного бренда белья Inamorata Woman.
Так, на них звезда позировала со спины в раздельном комплекте и голубых спущенных джинсах Levi's, засветив упругие ягодицы. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Эмили Ратаковски
Фото: instagram/emrata
"Новый взгляд, новое белье. Завтра", – лаконично прокомментировала публикацию модель.
Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/emrata
Эмили Ратаковски в пикантной фотосессии
Фото: instagram/emrata
Отметим, что поклонники пришли в восторг от новых снимков Ратаковски. Они засыпали ее комплиментами.
"Вот это ж*па", "Королева", "Очень сексуальная, горячая, красивая девушка", "Отличный снимок", – написали люди.
Предлагаем посмотреть и на другие соблазнительные фото Эмили Ратаковской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.
Эмили Ратаковски в откровенном купальнике
Фото: instagram/emrata
Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку"
Фото: instagram/emrata
Эмили Ратаковски засветила голую грудь
Фото: instagram/emrata
Соблазнительная Эмили Ратаковски
Фото: instagram/emrata
Эмили Ратаковски полностью голая
Фото: instagram/emrata
Эмили Ратаковски сексуально позирует на камеру
Фото: instagram/emrata
Эмили Ратаковски засветила голую грудь
Фото: instagram/emrata
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.
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