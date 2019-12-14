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14 декабря • обновлено в 04:28
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Ратаковски с подругой разделись для фото и впечатлили сеть сочными формами

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Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски снялась с подругой без одежды.

Они рекламировали линейку белья, продемонстрировав сочные части тела во всех подробностях, а фото и видео звезда опубликовала в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

Эмили лично демонстрирует новые коллекции, но в этот раз пригласила еще и модель Джеми Линн, которая уже снималась в рекламной кампании Inamorata.

Ратаковски и Линн в зеленом комплекте

Ратаковски и Линн в зеленом комплекте

instagram/inamoratawoman

Новости
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Красавицы показали несколько разных комплектов: от прозрачных с кружевами до телесных со стрингами, у которых высокая посадка.

Ратаковски и Линн в черном кружевном белье

Ратаковски и Линн в черном кружевном белье

instagram/inamoratawoman

Понравились съемки как женской аудитории, так и мужской. Некоторые девушки даже позавидовали роскошным фигурам красавиц.

Ратаковски в красном белье

Ратаковски в красном белье

instagram/inamoratawoman

"Да что же вы творите, девочки? Я съела сегодня 4 куска торта блин", "Мне понравилось, что вы не редактируете фотографию, чтобы убирать растяжки", "Боже мой", "Очень мило", "Вау", "Огонь", – отреагировали поклонники.

Ратаковски и Линн в бежевом белье

Ратаковски и Линн в бежевом белье

instagram/inamoratawoman

Ратаковски с подругой разделись для фото и впечатлили сеть сочными формами
Ратаковски с подругой разделись для фото и впечатлили сеть сочными формами
Ратаковски с подругой разделись для фото и впечатлили сеть сочными формами

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Эмили Ратаковски
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
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