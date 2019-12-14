Ратаковски с подругой разделись для фото и впечатлили сеть сочными формами

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски снялась с подругой без одежды.
Они рекламировали линейку белья, продемонстрировав сочные части тела во всех подробностях, а фото и видео звезда опубликовала в Instagram (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
Эмили лично демонстрирует новые коллекции, но в этот раз пригласила еще и модель Джеми Линн, которая уже снималась в рекламной кампании Inamorata.
Ратаковски и Линн в зеленом комплекте
instagram/inamoratawoman
Красавицы показали несколько разных комплектов: от прозрачных с кружевами до телесных со стрингами, у которых высокая посадка.
Ратаковски и Линн в черном кружевном белье
instagram/inamoratawoman
Понравились съемки как женской аудитории, так и мужской. Некоторые девушки даже позавидовали роскошным фигурам красавиц.
Ратаковски в красном белье
instagram/inamoratawoman
"Да что же вы творите, девочки? Я съела сегодня 4 куска торта блин", "Мне понравилось, что вы не редактируете фотографию, чтобы убирать растяжки", "Боже мой", "Очень мило", "Вау", "Огонь", – отреагировали поклонники.
Ратаковски и Линн в бежевом белье
instagram/inamoratawoman
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.
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