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Ратаковски с голой грудью показала откровенные фото

1.5т Читать материал на украинском

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередной серией откровенных снимков.

В этот раз она призналась на своей странице в Instagram, что пикантную съемку проводил муж Себастьян Беар-МакКлард.

Ратаковски с мужем

Ратаковски с мужем

instagram/emrata

Звезда предстала перед камерой, лежа на диване в узкой юбке и босоножках. Больше никакой одежды на ней не было. Однако все самые пикантные места Ратаковски прикрыла рукой, сделав образ раскрепощенным и сдержанным одновременно.

Полуобнаженная Эмили на диване

Полуобнаженная Эмили на диване

instagram/emrata

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На другом фото Эмили уже стояла перед камерой, отпустив голую грудь. Однако муж решил оставить столь интимные моменты за кадром.

Голая грудь Ратаковски осталась за кадром

Голая грудь Ратаковски осталась за кадром

instagram/emrata

Ратаковски - фото Чб

Ратаковски - фото Чб

instagram/emrata

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.

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Персона
Эмили Ратаковски
Теги
фотосессия шоу-бизнес
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Это кто...Страшная...утка
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