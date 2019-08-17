Ратаковски с голой грудью показала откровенные фото

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередной серией откровенных снимков.
В этот раз она призналась на своей странице в Instagram, что пикантную съемку проводил муж Себастьян Беар-МакКлард.
Ратаковски с мужем
instagram/emrata
Звезда предстала перед камерой, лежа на диване в узкой юбке и босоножках. Больше никакой одежды на ней не было. Однако все самые пикантные места Ратаковски прикрыла рукой, сделав образ раскрепощенным и сдержанным одновременно.
Полуобнаженная Эмили на диване
instagram/emrata
На другом фото Эмили уже стояла перед камерой, отпустив голую грудь. Однако муж решил оставить столь интимные моменты за кадром.
Голая грудь Ратаковски осталась за кадром
instagram/emrata
Ратаковски - фото Чб
instagram/emrata
Эмили Ратаковски
instagram/emrata
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.
Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!