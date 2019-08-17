Ратаковски с голой грудью показала откровенные фото

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски порадовала поклонников очередной серией откровенных снимков.

В этот раз она призналась на своей странице в Instagram, что пикантную съемку проводил муж Себастьян Беар-МакКлард.

Ратаковски с мужем instagram/emrata

Звезда предстала перед камерой, лежа на диване в узкой юбке и босоножках. Больше никакой одежды на ней не было. Однако все самые пикантные места Ратаковски прикрыла рукой, сделав образ раскрепощенным и сдержанным одновременно.

Полуобнаженная Эмили на диване instagram/emrata

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На другом фото Эмили уже стояла перед камерой, отпустив голую грудь. Однако муж решил оставить столь интимные моменты за кадром.

Голая грудь Ратаковски осталась за кадром instagram/emrata

Ратаковски - фото Чб instagram/emrata

Эмили Ратаковски instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.

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