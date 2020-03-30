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30 марта • обновлено в 08:26
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Ратаковски полностью разделась на камеру: пикантное фото

3.7т
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Американская модель Эмили Ратаковски взбудоражила сеть новым откровенным снимком, на котором позировала полностью обнаженной.

Горячая фотография появилась на странице знаменитости в Instagram.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

На фото Ратаковски пикантно прикрыла обнаженное тело прозрачной шторой. Впрочем, это не помешало рассмотреть сексуальные изгибы 28-летней модели.

"На прошлой неделе утром солнце пробралось сквозь наши шторы", – такой подписью сопроводиила Эмили пикантную фотографию.

Примечательно, что Ратаковски – одна из тех звезд, кто довольно часто делится с поклонниками в Instagram откровенными фотографиями. В кадре знаменитость любит показывать свою шикарную фигуру.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередным пикантным фото. На нем звезда позировала в одних лишь черных брюках, оголив пышную грудь.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эмили Ратаковски
Место
США
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