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7 февраля • обновлено в 08:20
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Ратаковски показала тело в прозрачном нижнем белье: горячее видео

5.9т
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Американская популярная модель и актриса Эмили Ратаковски показала видео со съемок своей новой откровенной фотосессии.

В коротком ролике, опубликованном на странице Ратаковски в Instagram, 28-летняя модель позирует у белой стены практически обнаженной – в прозрачном черном боди, прикрыв грудь рукой (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

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Ратаковски вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами: горячие фото

Это бэкстейдж с фотосессии новой коллекции женского нательного белья Sheer Dot Collection от бренда Ратаковски Inamorata, выпущенной в четверг, 30 января.

В линейке четыре модели из тонкой черной сеточки в горошек: боди Greenwich без рукавов, бралетт Carmine, а также два вида трусиков – Chrystie и стринги Madison. Стоят новинки от 32 до 65 долларов.

Эмили Ратаковски в пикантной фотосессии для своей новой коллекции нижнего белья

Эмили Ратаковски в пикантной фотосессии для своей новой коллекции нижнего белья

instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала откровенное боди от Inamorata

Эмили Ратаковски показала откровенное боди от Inamorata

instagram.com/emrata

Sunday mornings in the Greenwich Bodysuit

Допис, поширений Inamorata (@inamoratawoman)

Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски ранее уже выкладывала откровенные снимки в новом белье своего бренда. Тогда модель вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Эмили Ратаковски
Теги
Мода Красота шоу-бизнес фотосессия фотографии
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