Ратаковски показала тело в прозрачном нижнем белье: горячее видео

Американская популярная модель и актриса Эмили Ратаковски показала видео со съемок своей новой откровенной фотосессии.

В коротком ролике, опубликованном на странице Ратаковски в Instagram, 28-летняя модель позирует у белой стены практически обнаженной – в прозрачном черном боди, прикрыв грудь рукой (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Это бэкстейдж с фотосессии новой коллекции женского нательного белья Sheer Dot Collection от бренда Ратаковски Inamorata, выпущенной в четверг, 30 января.

В линейке четыре модели из тонкой черной сеточки в горошек: боди Greenwich без рукавов, бралетт Carmine, а также два вида трусиков – Chrystie и стринги Madison. Стоят новинки от 32 до 65 долларов.

Эмили Ратаковски в пикантной фотосессии для своей новой коллекции нижнего белья instagram.com/emrata

Эмили Ратаковски показала откровенное боди от Inamorata instagram.com/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски ранее уже выкладывала откровенные снимки в новом белье своего бренда. Тогда модель вызвала ажиотаж обнаженными ягодицами.

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