Ратаковски показала голую грудью на камеру: пикантные фото модели

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

На нем звезда позировала в одних лишь черных брюках, оголив пышную грудь. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски оголила грудь Фото: instagram/emrata

Отметим, что поклонники не смогли пройти мимо откровенного кадра Ратаковски. Они засыпали модель комплиментами.

"Идеальная", "Такая красивая", "Самая горячая женщина на планете", "Вот это грудь", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Эмили Ратаковской, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Эмили Ратаковски сексуально позирует на камеру Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски полностью голая Фото: instagram/emrata

Эмили Ратаковски засветила голую грудь Фото: instagram/emrata

Соблазнительная Эмили Ратаковски Фото: instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, Ратаковски озадачила поклонников поддержкой бодипозитива, популярность которого растет с каждым годом. Она снялась в провокационной фотосессии для модного глянца Harper's Bazaar, продемонстрировав небритые подмышки.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.