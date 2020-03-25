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25 марта • обновлено в 08:41
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Ратаковски показала голое тело без белья: пикантное фото

1.2т
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Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала новое откровенное фото, на котором позирует без белья.

Так, смелым снимком знаменитость поделилась в своих Instagram-stories.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

На провокационной фотографии Ратаковски показала свои ноги и бедра. При этом, Эмили позирует полностью голой, без белья. Интимную часть тела звезда прикрыла кружкой кофе.

Откровенный кадр знаменитость сопроводила короткой подписью:

"Немного шмекси контента".

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Примечательно, что Эмили довольно часто радует своих поклонников в Instagram соблазнительными фотографиями, на которых позирует в провокационных нарядах или и вовсе обнаженной.

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Эмили Ратаковски

Эмили Ратаковски

Instagram @emrata

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередным пикантным фото. На нем звезда позировала в одних лишь черных брюках, оголив пышную грудь.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эмили Ратаковски
Место
США
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