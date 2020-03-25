Ратаковски показала голое тело без белья: пикантное фото

Популярная американская модель и актриса Эмили Ратаковски опубликовала новое откровенное фото, на котором позирует без белья.

Так, смелым снимком знаменитость поделилась в своих Instagram-stories.

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

На провокационной фотографии Ратаковски показала свои ноги и бедра. При этом, Эмили позирует полностью голой, без белья. Интимную часть тела звезда прикрыла кружкой кофе.

Откровенный кадр знаменитость сопроводила короткой подписью:

"Немного шмекси контента".

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Примечательно, что Эмили довольно часто радует своих поклонников в Instagram соблазнительными фотографиями, на которых позирует в провокационных нарядах или и вовсе обнаженной.

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Эмили Ратаковски Instagram @emrata

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эмили Ратаковски поделилась с поклонниками очередным пикантным фото. На нем звезда позировала в одних лишь черных брюках, оголив пышную грудь.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!