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29 ноября • обновлено в 11:40
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Ратаковски оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото модели

3.6т
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Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски восхитила поклонников откровенными фото.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото в купальнике, благодаря которому продемонстрировала голые ягодицы.

"Привет. Это мой зад в Inamorata woman (собственный бренд Ратаковски. – Ред.)", – подписала модель под снимком.

Эмили Ратаковски показала голые ягодицы

Эмили Ратаковски показала голые ягодицы

instagram/emrata

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В комментариях пользователи восхитились телом Ратаковски и отметили, что она обладает роскошными формами.

"У тебя самый восхитительный зад", "О, Боже", "Лучшее фото пятой точки, которое вы когда-либо размещали", – написали поклонники.

Ратаковски оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото модели
Ратаковски оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото модели
Ратаковски оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото модели
Эмили Ратаковски в откровенном купальнике

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике

instagram/emrata

Эмили Ратаковски в соблазнительном белье

Эмили Ратаковски в соблазнительном белье

instagram/emrata

Эмили Ратаковски - откровенное фото

Эмили Ратаковски - откровенное фото

instagram/emrata

Эмили Ратаковски - фото

Эмили Ратаковски - фото

instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Эмили Ратаковски
Теги
фотографии фотосессия шоу-бизнес Красота
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