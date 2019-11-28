Ратаковски оголилась и похвасталась пышными формами: горячее фото модели

Американская супермодель, звезда обнаженных фотосессий Эмили Ратаковски восхитила поклонников откровенными фото.

Так, на своей странице в Instagram знаменитость опубликовала фото в купальнике, благодаря которому продемонстрировала голые ягодицы.

"Привет. Это мой зад в Inamorata woman (собственный бренд Ратаковски. – Ред.)", – подписала модель под снимком.

Эмили Ратаковски показала голые ягодицы instagram/emrata

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В комментариях пользователи восхитились телом Ратаковски и отметили, что она обладает роскошными формами.

"У тебя самый восхитительный зад", "О, Боже", "Лучшее фото пятой точки, которое вы когда-либо размещали", – написали поклонники.

Эмили Ратаковски в откровенном купальнике instagram/emrata

Эмили Ратаковски в соблазнительном белье instagram/emrata

Эмили Ратаковски - откровенное фото instagram/emrata

Эмили Ратаковски - фото instagram/emrata

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ратаковски сверкнула грудью в голубом костюме собственной линии одежды, взбудоражив поклонников голым телом.

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