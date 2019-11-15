Скандальный российский бодибилдер Кирилл Терешин, получивший прозвище "Руки-базуки", вкалывал себе в бицепсы вовсе не синтол, а вазелин.

Правду об операции Кирилла рассказал "МК" хирург Сеченовского университета Дмитрий Мельников.

Кирил Терешин – "Руки-базуки" МК

Так, оказалось, что Терешин покупал в аптеке обычное вазелиновое масло, а не синтол, как все думали. Вазелин Кирилл растапливал на паровой бане и с помощью шприцов вводил в руки. По три литра в каждую конечность.

"Мы запланировали серию операций. На данный момент я убрал поврежденные ткани с одной руки. Дело в том, что вазелин пропитывает мышечные ткани, подкожные, кожу. Нужно полностью удалять это, но в то же время сохранять сосуды, нервы и функцию конечностей", - говорит врач.

Кирил Терешин – "Руки-базуки" Инстаграм

Из-за вазелина у Кирилла началось воспаление:

"Там было все, что происходит, когда вводят вазелин, он не предназначен для этого. Только наружное применение возможно! Это все пропитывает мышечную ткань, подкожную клетчатку, нарушает кровоснабжение, в результате ткани погибают, на этом месте образуется рубец, его плотность напоминает дерево, можно даже постучать и услышать характерный звук. Мы все это удаляли".

Кирил Терешин – "Руки-базуки" Инстаграм

Также стало известно, что одной из причин, почему Кирилл решил расстаться со своими "базуками", стала сильная боль.

"Температура, сильная боль, слабость. Ему ранее везло, потому что воспаления были локальны, а вот если бы на полный объем распространилось, то это привело бы к тяжелым последствиям. Вазелин дает осложнения на весь организм, в том числе, на почки. Я полагаю, что Кирилл до конца не осознавал последствия", - говорит врач.

Кирил Терешин – "Руки-базуки" Факты

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2018 году "Руки-базуки" заявил о желании увеличить конечности на 10 сантиметров за пару недель.

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