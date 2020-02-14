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14 февраля • обновлено в 06:02
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Расстреляли 14 февраля: история самого кровавого маньяка СССР Андрея Чикатило

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14 февраля не только отмечается День влюбленных – в этот день в 1994 году был расстрелян один из самых жестоких советских серийных убийц Андрей Чикатило.

Так, он признался в совершении 56 убийств, по оперативным же сведениям жертв было 65. "Бешеный зверь", "Ростовский потрошитель", "Красный потрошитель", "Убийца из лесополосы", "Гражданин Х" – так еще называют Чикатило. OBOZREVATEL предлагает своим читателям вспомнить историю самого кровавого маньяка СССР.

Андрей Чикатило

Андрей Чикатило

AP-Photo

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Андрей Романович Чикатило родился 16 октября 1936 года в селе Яблочное Сумской области. По некоторым данным, в детстве у него были признаки водянки головного мозга.

До 12 лет Андрея постоянно избивала мать – за то, что он страдал ночным недержанием мочи.

С началом Второй мировой войны отец Чикатило ушел на фронт. В одном из боев он был взят в плен и советской властью был зачислен в изменники Родины.

В 1944 году, в 8-летнем возрасте, Андрей Чикатило пошел в первый класс.

Андрей Чикатило в школе

Андрей Чикатило в школе

AP-Photo

Когда в 1946 году начался голод, он не выходил из дома, опасаясь, что его могут поймать и съесть: мать рассказывала ему истории о том, что его старшего брата Степана, пропавшего в эти дни, якобы похитили и съели. При этом существует версия, согласно которой старшего брата Чикатило съели сами родители во время голода. Впрочем, впоследствии никаких документов о рождении и смерти Степана найдено не было.

Окончив среднюю школу, в 1954 году Чикатило попытался поступить на юридический факультет в МГУ, однако не смог пройти конкурс. Сам он был уверен, что все из-за репутации отца.

Андрей Чикатило в молодости

Андрей Чикатило в молодости

AP-Photo

В 1962 году, когда Чикатило было 26, младшая сестра Татьяна познакомила его со своей подругой Фаиной. Через два года после знакомства они поженились. Вскоре у супругов родилась дочь Людмила.

Чикатило же поступил на заочное отделение университета в Ростове. В 1969 году в его семье родился второй ребенок – сын Юрий.

Андрей Чикатило с супругой

Андрей Чикатило с супругой

AP-Photo

В 1965 году Чикатило стал председателем райкома физкультуры и спорта, а в 1970-м, в 33 года, – устроился работать учителем русского языка и литературы в школу-интернат. Его жена в это время стала воспитателем детского сада.

В 1974 году Чикатило стал работать мастером производственного обучения в Новошахтинске, в ПТУ № 39, а в 1978 году он с семьей переехал в Шахты, где с сентября начал работать воспитателем в ПТУ № 33.

Андрей Чикатило с семьей

Андрей Чикатило с семьей

AP-Photo

И уже в декабре того года Чикатило совершил свое первое убийство.

Как признался потом сам Чикатило, впервые он убил 22 декабря 1978 года – 9-летнюю Елену Закотнову. Втайне от жены он пользовался услугами проституток, для чего купил дом в Меженском переулке. Туда он и затащил девочку. Истерзанное тело ребенка нашли через два дня. Девочку изнасиловали – в обычной и извращенной форме, а потом зарезали ножом. Однако экспертиза установила, что девочку задушили.

За это убийство был задержан Александр Кравченко, ранее судимый за изнасилование и убийство. Его заставили признаться в убийстве девочки. 5 июля 1983 года он был расстрелян за преступление, которое совершил Чикатило.

Первая жертва Чикатило Елена Закотнова и осужденный за ее убийство Александр Кравченко

Первая жертва Чикатило Елена Закотнова и осужденный за ее убийство Александр Кравченко

AP-Photo

Позже, когда Чикатило уже был пойман, он признался, что не хотел убивать Лену. Он заманил девочку обещанием угостить жвачкой и хотел "всего лишь поразвлечься". Однако школьница начала сопротивляться, кричать. Чтобы заставить девочку замолчать, Чикатило стал душить ее и испытал оргазм.

Три года после первого преступления Чикатило, испугавшись содеянного, был тише воды ниже травы. Но не выдержал. В 1981 году он убил 17-летнюю проститутку Ларису Ткаченко, в 1982-м – 12-летнюю Любовь Бирюк. И уже не смог остановиться: началась серия убийств.

Андрей Чикатило

Андрей Чикатило

AP-Photo

В 1982 году Чикатило убил в общем семерых детей в возрасте от 9 до 16 лет. С будущими жертвами маньяк знакомился на автобусных остановках и вокзалах, под любым предлогом (показать дорогу, щенков, марки, видеомагнитофон и т. д.) он заманивал их в лесополосу и, пройдя достаточно далеко вглубь леса (порой жертвы проходили с убийцей несколько километров – Чикатило всегда шел впереди), неожиданно бросался с ножом.

На изуродованных телах убитых обнаруживали до 60 ножевых ранений, у многих были отрезаны и откушенные носы, языки, гениталии, грудь, выколоты глаза (Чикатило не мог выносить взгляда своих жертв). Среди его жертв было немало бродяг, пьяниц и умственно отсталых.

Андрей Чикатило

Андрей Чикатило

AP-Photo

В первый раз Чикатило был арестован в 1984-м году за подозрительное поведение на Центральном рынке Ташкента: он занимался оральным сексом с проституткой прямо на автовокзале. У него нашли вазелин, мыло и два мотка веревки. Однако при этом взятые у Чикатило анализы не совпали с найденными у жертв, что обеспечило ему алиби.

Как впоследствии писала пресса, у Чикатило была редчайшая особенность "парадоксального выделителя", когда в сперме присутствуют антитела другой группы крови. Однако в дальнейшем было доказано, что у убийцы были просто-напросто халатно взяты анализы.

Тогда Чикатило, совершившего уже 32 убийства, отпустили на свободу. После этого его жертвами станут еще 21 человек.

Андрей Чикатило

Андрей Чикатило

wikipedia.org

Шло время, а убийства в лесополосах продолжались. Поэтому в декабре 1985 года началась операция "Лесополоса", проходившая под контролем КПСС – вероятно, самое масштабное оперативное мероприятие, когда-либо проводившееся советскими правоохранительными органами.

За все время операции на причастность к серии убийств было проверено более 200 тысяч человек, мимоходом было раскрыто 1 тысячу 62 преступления, накоплено информацию о 48 тысячах людей с сексуальными отклонениями, к которым советская психология относила много категорий.

Следственный эксперимент с Чикатило

Следственный эксперимент с Чикатило

AP-Photo

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Сотрудницы милиции, одетые в штатское, в качестве приманки постоянно ездили на электричках. Примечательно, что и сам Чикатило был дружинником и участвовал в этой операции, дежурил на вокзалах, "помогая" милиции ловить самого себя.

Почувствовав усиление надзора, он стал более осторожен и в 1986 году никого не убил.

Андрей Чикатило

Андрей Чикатило

AP-Photo

Убийства возобновились в 1987 году, когда 16 мая Чикатило убил 13-летнего Олега Макаренкова, останки которого были обнаружены лишь в 1990 году, уже после ареста Чикатило. Тела детей находили регулярно, даже в центре Ростова, в парке и ботаническом саду. Он убивал и в других городах СССР, куда ездил в командировку: в Запорожье, Ленинграде, Москве.

Второй раз Андрей Чикатило был арестован в 1990 году. После убийства 22-летней проститутки Светланы, Чикатило вышел из леса и пошел на железнодорожную станцию Донлесхоз. Оказавшийся рядом милиционер попросил его предъявить документы: только из-за того, что одежда Чикатило не подходила для обычных в этой местности грибников.

Расстреляли 14 февраля: история самого кровавого маньяка СССР Андрея Чикатило

AP-Photo

Поскольку формального основания для ареста не было, милиционер лишь зафиксировал фамилию и отпустил Чикатило.

Но несколько дней спустя около станции обнаружили тело. Милиция проверила рапорта всех дежуривших в это время и увидела фамилию Чикатило. В связи с тем, что тот ранее уже подозревался в убийстве, за Чикатило установили наружное наблюдение.

Андрей Чикатило

Андрей Чикатило

AP-Photo

Чикатило был арестован 20 ноября 1990 года. В тот день, отпросившись с работы, он пошел в поликлинику, чтобы сделать рентген пальца, который во время борьбы ему прокусила одна из жертв. Палец оказался сломанным.

Чикатило вернулся домой, затем пошел в киоск за пивом, взяв трехлитровую банку, которую нес в сетке для овощей.

Андрей Чикатило в суде

Андрей Чикатило в суде

AP-Photo

На обратном пути от пивного киоска он был задержан оперативниками. По словам одного из оперуполномоченных, которые принимали участие в операции, все были удивлены, что "Чикатило, такой здоровый мужик, а пива купил немного – в 3-литровой банке было около пол-литра".

Во время обыска в его доме обнаружили 32 кухонных ножа и обувь, отпечаток которой совпадал с тем, что был найден около тела одной из жертв.

Чикатило в суде пытался изображать сумасшедшего

Чикатило в суде пытался изображать сумасшедшего

AP-Photo

Чикатило допрашивали десять дней, однако он не сознавался. Тогда следователь обратился за помощью к психиатру, после разговора с которым преступник признался в убийствах и начал давать показания.

Его обвиняли в 53 убийствах, он же признался в 56. Три убийства следствие не смогло доказать. Им были убиты 21 мальчик (в возрасте от 7 до 16 лет), 14 девочек (в возрасте от 9 до 17 лет), 18 девушек и женщин.

Камера Чикатило

Камера Чикатило

AP-Photo

Судить Чикатило начали в апреле 1992 года. На суде маньяк пытался притворяться сумасшедшим, кричал, оскорблял судей и людей в зале, показывал гениталии, утверждал, что он беременный и кормящий. Однако судебно-психиатрическая экспертиза трижды показала его полную вменяемость.

15 октября Чикатило был приговорен к смертной казни. В приговоре шла речь о 52-х убийствах, так как суд решил, что в отношении одной из жертв недостаточно доказательств.

Андрей Чикатило

Андрей Чикатило

AP-Photo

До 14 февраля 1994 года Чикатило находился в камере смертников. За это время он написал большое количество жалоб и просьб о помиловании. Однако все они были отклонены. Последняя просьба о помиловании была адресована президенту России Борису Ельцину.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сырецком парке Киева, где посетителей предупреждают о маньяке, который нападает на жертв с веревкой в руках, нашли тело 20-летнего студента Тараса Коваля.

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Автор
Алина Мельник
Тема
Криминал
Место
Россия
Теги
криминал убийство СССР История
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
заметили что помойка обоза написало советский если бы он был русский по национальности то они бы написали российский а так он украинец
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Кондратенко Сергей, Уж сколько раз твердили миру - преступность не имеет национальности.
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Зееленфройндт Викентий
Зееленфройндт Викентий
украинец
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Жирнов Влад
Жирнов Влад
атошники тоже самое творят что и чикотило
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Пилипенко Кузьма
Пилипенко Кузьма
Жирнов Влад, Так он тоже вроде,гм,того,чубвтой крови.Был
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