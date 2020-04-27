Расставшаяся с Джиганом Оксана Самойлова отмечает 32-летие: самые откровенные фото модели

Российская модель, бизнесвумен, блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова 27 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 32 года.
В феврале 2020 года Оксана родила четвертого ребенка, но это не мешает ей оставаться в прекрасной форме. В день рождения модели OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные ее фото.
Оксана Самойлова – горячие фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова родилась 27 апреля 1988 года в городе Ухта, Республика Коми в обычной семье.
В 2012 году Оксана вышла замуж за рэпера Джигана (Денис Устименко).
На момент свадьбы у пары уже подрастала дочь Ариела. Следом появились еще двое детей, Лея и Майя. В феврале 2020 года Оксана родила четвертого ребенка – сына Давида.
Оксана Самойлова – откровенные фото
instagram.com/samoylovaoxana
В марте появились слухи о том, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся. Причиной стало неадекватное поведение рэпера: вскоре выяснилось, что он попал в реабилитационный центр.
Сама Оксана вскоре подтвердила, что расстается с мужем.
Оксана Самойлова и Джиган
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова и Джиган
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – горячие фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – откровенные фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – горячие фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – откровенные фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – горячие фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – откровенные фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – откровенные фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – горячие фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова в купальнике
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова в купальнике
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – откровенные фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова в купальнике
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова в купальнике
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова в купальнике
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова в купальнике
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова – откровенные фото
instagram.com/samoylovaoxana
Оксана Самойлова с дочкой
instagram.com/samoylovaoxana
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Оксана Самойлова изменилась после пластики.
Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.