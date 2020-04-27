Расставшаяся с Джиганом Оксана Самойлова отмечает 32-летие: самые откровенные фото модели

Российская модель, бизнесвумен, блогер, жена рэпера Джигана Оксана Самойлова 27 апреля отмечает свой день рождения. Ей исполняется 32 года.

В феврале 2020 года Оксана родила четвертого ребенка, но это не мешает ей оставаться в прекрасной форме. В день рождения модели OBOZREVATEL предлагает увидеть самые откровенные ее фото.

Оксана Самойлова – горячие фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова родилась 27 апреля 1988 года в городе Ухта, Республика Коми в обычной семье.

В 2012 году Оксана вышла замуж за рэпера Джигана (Денис Устименко).

На момент свадьбы у пары уже подрастала дочь Ариела. Следом появились еще двое детей, Лея и Майя. В феврале 2020 года Оксана родила четвертого ребенка – сына Давида.

Оксана Самойлова – откровенные фото instagram.com/samoylovaoxana

В марте появились слухи о том, что Джиган и Оксана Самойлова разводятся. Причиной стало неадекватное поведение рэпера: вскоре выяснилось, что он попал в реабилитационный центр.

Сама Оксана вскоре подтвердила, что расстается с мужем.

Оксана Самойлова и Джиган instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова и Джиган instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова – горячие фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова – откровенные фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова – горячие фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова – откровенные фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова – горячие фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова – откровенные фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова – откровенные фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова – горячие фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова в купальнике instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова в купальнике instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова – откровенные фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова в купальнике instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова в купальнике instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова в купальнике instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова в купальнике instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова – откровенные фото instagram.com/samoylovaoxana

Оксана Самойлова с дочкой instagram.com/samoylovaoxana

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как Оксана Самойлова изменилась после пластики.

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