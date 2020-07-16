Распутина назвала российских артистов "безголосыми обезьянами": что произошло

Российская певица Маша Раступтина, являющаяся женой миллионера Виктора Захарова, негативно высказалась о шоу-бизнесе РФ, назвав современных артистов "безголосыми обезьянами".

Так, артистка в последние годы редко появляется на публике и довольно негативно относится к звездным коллегам, которые, по ее мнению, лишь позорят современную эстраду. Маша Распутина уверена, что нынешние артисты развращают публику своим поведением, пишет "Собеседник".

"По сцене скачут безголосые и бездумные обезьяны. То, что сейчас на плаву – ужасно, все на низком уровне. Уничтожают в духовном плане нашу молодежь. Мария Шукшина хорошо сказала: "Подрастающее поколение, как слепые котята. Зло они считают прекрасным. Все перевернулось на 180 градусов", – поделилась Маша.

Маша Распутина с супругом Виктором Захаровым Z-Aya.rU

По словам певицы, полный "беспредел" творится также в мире кино.

"Происходящее вызывает антагонизм у любого нормального и здравомыслящего человека. Враги человечества говорят: "Если хочешь завоевать какую-то страну и поработить ее народ, воспитай их детей". А на чем сейчас воспитываются наши дети? Бездуховность во всем: и в музыке, и в кинематографе", – продолжила она.

Сама певица уточнила, что уже много лет смотрит и слушает только зарубежные проекты.

"Российское кино я вообще не смотрю уже лет 20. Обожаю Болливуд, турецкие сериалы. Там задета тема нравственности, которая в конце всегда побеждает", – призналась артистка.

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