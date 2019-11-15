Располневшая звезда "Дом-2" показала неожиданные фото

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева показала поклонникам неожиданные фото. На них она позировала в костюме на теннисном корте.

При этом фигура звезды "Дома 2" изменилась - Водонаева сильно располнела. Снимки она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Instagram

"Долго думала выкладывать ли эти фотки? Это Лос-Анджелес, июль. Это картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное. Пи*дец одним словом. Жирная жопа, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи. Пусть будут тут эти фотографии. И напоминают о том, как себя нельзя вести. После такого пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров", - написала Водонаева.

Instagram

Instagram

Instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева вызвала ажиотаж в сети резким заявлением о России. Она сравнила РФ и США, что не понравилось многим поклонникам.

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