Располневшая звезда "Дом-2" показала неожиданные фото

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2", модель и ведущая Алена Водонаева показала поклонникам неожиданные фото. На них она позировала в костюме на теннисном корте.
При этом фигура звезды "Дома 2" изменилась - Водонаева сильно располнела. Снимки она разместила на своей странице в социальной сети Instagram.
"Долго думала выкладывать ли эти фотки? Это Лос-Анджелес, июль. Это картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное. Пи*дец одним словом. Жирная жопа, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи. Пусть будут тут эти фотографии. И напоминают о том, как себя нельзя вести. После такого пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров", - написала Водонаева.
Долго думала выкладывать ли эти фотки? Это Лос-Анджелес, июль 🌴🐷 Это картошка фри, молочные коктейли, сладкие ништячки, сахар, жир, мучное. Пи🐍дец одним словом. Жирная жопа, жирные ноги, жирные руки, жирные сиськи. Пусть будут тут эти фотографии. И напоминают о том, как себя нельзя вести. После такого пищевого разврата, который продолжался в Америке больше месяца, я две недели сдувалась до своих нормальных размеров. Как я это делаю написано в моей книге #КнигаВодонаевой 📗 Никаких секретов, только питание. И вода. Но это дикий стресс для организма и тела - устраивать такую "гармошку" ⚖️ Ненавижу такое. Самое парадоксальное то, что в Америке такая фигура считается супер сексуальной 🐷🤦🏻♀️ Жирные бабы там в почёте. Я типа крутая была со своим багажником размером с семью Кардашьян. Но больше такого не хочется повторять. Даю слово, если ещё раз так разжирею - пойду к психологу. Мне кажется это ненормальным и опасным для здоровья. Фото: @olllyvento 📸 Мейк: @nataliiamakeupartist💄 Костюм: @by.nepokornaya Кросы: @pumarussia 🐾
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Водонаева вызвала ажиотаж в сети резким заявлением о России. Она сравнила РФ и США, что не понравилось многим поклонникам.
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