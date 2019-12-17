Располневшая и с бритой головой: как изменилась Катя Пушкарева из "Не родись красивой"

Несмотря на то, что с момента выхода последней серии "Не родись красивой" прошло 12 лет, многие зрители до сих пор с теплотой вспоминают сериал.
OBOZREVATEL решил посмотреть, как изменилась главная героиня сериала Катя Пушкарева, которую сыграла актриса Нелли Уварова.
Катя Пушкарева
кадр из видео
Так, в сериале Нелли предстала перед зрителями в образе ботаника: брекеты, старомодные очки, две косички, одежда из "бабушкиного гардероба".
Катя Пушкарева
кадр из видео
Катя Пушкарева
кадр из видео
Катя Пушкарева
кадр из видео
Правда, в конце сериала сценаристы сделали настоящий подарок для поклонников и показали феноменальное превращение героини. Тогда Пушкарева из гадкого утенка превратилась в настоящую красавицу.
Катя Пушкарева
кадр из видео
Катя Пушкарева
кадр из видео
Впрочем, несмотря на прогнозы многих пользователей, Уварова не стала актрисой одной роли. После "Не родись красивой" Нелли сыграла и в других сериалах, где появлялась в неожиданных образах эффектных красоток.
Нелли Уварова
Инстаграм
Нелли Уварова
Инстаграм
Нелли Уварова
RuStar
Затем актриса решила изменить свой привычный темный цвет волос, и появилась перед поклонниками со светлой короткой стрижкой.
Нелли Уварова
Инстаграм
Нелли Уварова
Инстаграм
Нелли Уварова
Инстаграм
Впрочем долго оставаться блондинкой Уварова не стала и вскоре вновь вернулась к темному цвету.
Нелли Уварова
Инстаграм
Нелли Уварова
Инстаграм
Нелли Уварова
кадр из видео
Нелли Уварова
Инстаграм
В последнее время актриса не часто появляется на публике. Летом этого года Нелли стала героиней программы "Судьба человека", где удивила поклонников внешним видом – звезда заметно поправилась.
Нелли Уварова
кадр из видео
А на днях телеведущий Борис Корчевников поделился новый видео с Уваровой, на котором звезда предстала с бритой головой.
Нелли Уварова
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