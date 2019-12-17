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17 декабря • обновлено в 16:03
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Располневшая и с бритой головой: как изменилась Катя Пушкарева из "Не родись красивой"

2.2т
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Несмотря на то, что с момента выхода последней серии "Не родись красивой" прошло 12 лет, многие зрители до сих пор с теплотой вспоминают сериал.

OBOZREVATEL решил посмотреть, как изменилась главная героиня сериала Катя Пушкарева, которую сыграла актриса Нелли Уварова.

Катя Пушкарева

Катя Пушкарева

кадр из видео

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Так, в сериале Нелли предстала перед зрителями в образе ботаника: брекеты, старомодные очки, две косички, одежда из "бабушкиного гардероба".

Катя Пушкарева

Катя Пушкарева

кадр из видео

Катя Пушкарева

Катя Пушкарева

кадр из видео

Катя Пушкарева

Катя Пушкарева

кадр из видео

Правда, в конце сериала сценаристы сделали настоящий подарок для поклонников и показали феноменальное превращение героини. Тогда Пушкарева из гадкого утенка превратилась в настоящую красавицу.

Катя Пушкарева

Катя Пушкарева

кадр из видео

Катя Пушкарева

Катя Пушкарева

кадр из видео

Впрочем, несмотря на прогнозы многих пользователей, Уварова не стала актрисой одной роли. После "Не родись красивой" Нелли сыграла и в других сериалах, где появлялась в неожиданных образах эффектных красоток.

Нелли Уварова

Нелли Уварова

Инстаграм

Нелли Уварова

Нелли Уварова

Инстаграм

Нелли Уварова

Нелли Уварова

RuStar

Затем актриса решила изменить свой привычный темный цвет волос, и появилась перед поклонниками со светлой короткой стрижкой.

Нелли Уварова

Нелли Уварова

Инстаграм

Нелли Уварова

Нелли Уварова

Инстаграм

Нелли Уварова

Нелли Уварова

Инстаграм

Впрочем долго оставаться блондинкой Уварова не стала и вскоре вновь вернулась к темному цвету.

Нелли Уварова

Нелли Уварова

Инстаграм

Нелли Уварова

Нелли Уварова

Инстаграм

Нелли Уварова

Нелли Уварова

кадр из видео

Нелли Уварова

Нелли Уварова

Инстаграм

В последнее время актриса не часто появляется на публике. Летом этого года Нелли стала героиней программы "Судьба человека", где удивила поклонников внешним видом – звезда заметно поправилась.

Нелли Уварова

Нелли Уварова

кадр из видео

А на днях телеведущий Борис Корчевников поделился новый видео с Уваровой, на котором звезда предстала с бритой головой.

Нелли Уварова

Нелли Уварова

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Автор
Анна Михно
Персона
Нелли Уварова
Место
Россия
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