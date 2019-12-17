Располневшая и с бритой головой: как изменилась Катя Пушкарева из "Не родись красивой"

Несмотря на то, что с момента выхода последней серии "Не родись красивой" прошло 12 лет, многие зрители до сих пор с теплотой вспоминают сериал.

OBOZREVATEL решил посмотреть, как изменилась главная героиня сериала Катя Пушкарева, которую сыграла актриса Нелли Уварова.

Катя Пушкарева кадр из видео

Так, в сериале Нелли предстала перед зрителями в образе ботаника: брекеты, старомодные очки, две косички, одежда из "бабушкиного гардероба".

Катя Пушкарева кадр из видео

Катя Пушкарева кадр из видео

Катя Пушкарева кадр из видео

Правда, в конце сериала сценаристы сделали настоящий подарок для поклонников и показали феноменальное превращение героини. Тогда Пушкарева из гадкого утенка превратилась в настоящую красавицу.

Катя Пушкарева кадр из видео

Катя Пушкарева кадр из видео

Впрочем, несмотря на прогнозы многих пользователей, Уварова не стала актрисой одной роли. После "Не родись красивой" Нелли сыграла и в других сериалах, где появлялась в неожиданных образах эффектных красоток.

Нелли Уварова Инстаграм

Нелли Уварова Инстаграм

Нелли Уварова RuStar

Затем актриса решила изменить свой привычный темный цвет волос, и появилась перед поклонниками со светлой короткой стрижкой.

Нелли Уварова Инстаграм

Нелли Уварова Инстаграм

Нелли Уварова Инстаграм

Впрочем долго оставаться блондинкой Уварова не стала и вскоре вновь вернулась к темному цвету.

Нелли Уварова Инстаграм

Нелли Уварова Инстаграм

Нелли Уварова кадр из видео

Нелли Уварова Инстаграм

В последнее время актриса не часто появляется на публике. Летом этого года Нелли стала героиней программы "Судьба человека", где удивила поклонников внешним видом – звезда заметно поправилась.

Нелли Уварова кадр из видео

А на днях телеведущий Борис Корчевников поделился новый видео с Уваровой, на котором звезда предстала с бритой головой.

Нелли Уварова 7 дней

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как изменилась победительница "Мисс Вселенная-2002" Оксана Федорова.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!