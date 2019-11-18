Не живут вместе: раскрыты скандальные подробности брака Собчак и Богомолова

Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов, которые недавно поженились, на самом деле не живут вместе.

Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на близкое окружение пары. По словам издания, телеведущая каждый день отправляется вечером в свой дом на Рублевке (Москва), где ее ждет сын Платон, а ее законный супруг ночует в съемной квартире в центре столицы, поближе к работе. Все это из-за того, что у возлюбленных пока нет постоянного места жительства.

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: instagram/konbog75

"Место жительства перезагруженные работой молодожены выбирают исходя из графика. Случается, что остаются у Кости — он снимает жилье в центре, так как после развода с Дарьей Мороз квартира осталась ей и их дочке. Или уезжают в загородный дом Ксении в поселке "Горки-8", — процитировало издание знакомого пары.

Константин Богомолов и Ксения Собчак Фото: instagram/xenia_sobchak

Также отмечается, что в 2020 году Собчак достроит новый шикарный дом, и вот уже там будет их с Богомоловым семейное гнездо.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В августе в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с режиссером Константином Боголомовым. Торжество состоялось 13 сентября 2019 года.

Известный российский блогер Лена Миро была убеждена, что скандальная телеведущая и режиссер женятся из-за беременности звезды.

Позже в сети еще больше укрепилось мнение, что Собчак и Богомолов ждут ребенка. Тelegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, связано с таким быстрым предложением руки и сердца.

Недавно Ксения также продемонстрировала круглый животик во время интервью с рэпером GUF (Алексеем Долматовым).

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся