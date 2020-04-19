Раскрыты подробности состояния онкобольной Заворотнюк

Мария Дидык Люди 13:23, 19.04.2020 Обновлено: 14:31, 19.04.2020

Состояние популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой был обнаружен рак мозга, улучшилось и врачи возобновили ее активное лечение

За последний месяц актриса пошла на поправку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Актрису регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам — ранее из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно. Вместе с Заворотнюк в клинике живет ее муж Пётр Чернышев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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