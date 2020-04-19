Раскрыты подробности состояния онкобольной Заворотнюк
Состояние популярной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой был обнаружен рак мозга, улучшилось и врачи возобновили ее активное лечение
За последний месяц актриса пошла на поправку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Актрису регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам — ранее из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно. Вместе с Заворотнюк в клинике живет ее муж Пётр Чернышев.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.