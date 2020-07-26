Раскрыты гонорары Пугачевой за корпоративы: рекордные суммы

Рекордный гонорар, который знаменитая артистка Алла Пугачева получила за выступление на одном из корпоративов, достигал 400 тысяч евро (почти 13 миллионов грн).

Этот случай является единственным в истории российского шоу-бизнеса. Об этом рассказал промоутер и генеральный директор компании "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов в интервью "Комсомольской правде".

"Один раз Пугачевой заплатили рекордную сумму в 400 тысяч евро. Такого в истории российского шоу-бизнеса больше не было", – рассказал Морозов.

Алла Пугачева Комсомольская правда

Также, по его словам, в среднем участие Пугачевой в мероприятии стоит организаторам около 300-350 тысяч евро.

При этом, отметил промоутер, в последнее время на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, певица не выступает на корпоративах, поскольку очень немногие могут позволить себе выплатить ей подобные суммы.

"Алла Борисовна сейчас не поет на корпоративах, поскольку все знают, что у нее очень большой гонорар, а сейчас не те времена, чтобы осыпать артистов миллионами", – пояснил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, скандальный российский продюсер Андрей Разин заявил, что у певицы Аллы Пугачевой есть тайный бизнес – артистка якобы зарабатывает на нефти.