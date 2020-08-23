Раскрыты доходы Собчак и Богомолова

Российская телеведущая Ксения Собчак в прошлом году заработала почти в десять раз больше, чем ее супруг, режиссер Константин Богомолов.

Это следует из декларации о доходах и имуществе за 2019 год, опубликованной на официальном сайте московского Департамента культуры. Согласно документу, доход Собчак за прошлый год – 185,8 млн рублей. Кроме того, отмечается, что в собственности у телеведущей имеются жилой дом, две квартиры и доля в третьей, три земельных участка, пять нежилых помещений и по доле еще в двух.

Ксения Собчак и Константин Богомолов (Instagram Ксении Собчак)

Доходы Константина Богомолова получились почти в 10 раз меньше, чем у его супруги – всего 19,1 млн рублей. Режиссер имеет в собственности одну квартиру и долю еще в одной. Машины у мужчины нет. А вот Ксения Собчак владеет автомобилем Bentley Continental.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Константин Богомолов показал фото своей жены, телеведущей Ксении Собчак, на котором она позировала обнаженной по пояс.