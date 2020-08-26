Раскрыт гонорар Ивлеевой за съемки в шоу "Орел и Решка"

За съемки одной программы "Орел и Решка" российской блогерше Анастасии Ивлеевой заплатят 400 тысяч рублей (145 тысяч гривен).

Как сообщает "Вокруг ТВ", уже отсняты две серии нового сезона тревел-шоу. Второй телеведущей стала Юлия Коваль.

Доходы Ивлеевой состоят не только из гонораров, но и контрактов на рекламу. Так, за каждую рекламную интеграцию блогерша получит 500 тысяч рублей (180 тысяч гривен). Если в новом сезоне также будет 20 серий, то Анастасия может заработать 18 млн рублей (6,5 млн гривен).

Ивлеева поделилась снимком со съемок "Орла и Решки" Instagram Анастасии Ивлеевои

Отметим, что заработок второй ведущей на проекте значительно меньший. За каждую серию шоу Коваль будет получать 100 тысяч рублей (36 тысяч гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, Ивлееву в программу вернули поклонники. Блогерша в шутку написала, если публикация на странице телеканала "Пятница!" наберет 500 тысяч комментариев с хэштегом "настюшкуврешку", то она появится в новом сезоне. Это первый раз, когда фанаты сами выбирали ведущую для программы.