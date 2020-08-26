Раскрыт гонорар Ивлеевой за съемки в шоу "Орел и Решка"
За съемки одной программы "Орел и Решка" российской блогерше Анастасии Ивлеевой заплатят 400 тысяч рублей (145 тысяч гривен).
Как сообщает "Вокруг ТВ", уже отсняты две серии нового сезона тревел-шоу. Второй телеведущей стала Юлия Коваль.
Доходы Ивлеевой состоят не только из гонораров, но и контрактов на рекламу. Так, за каждую рекламную интеграцию блогерша получит 500 тысяч рублей (180 тысяч гривен). Если в новом сезоне также будет 20 серий, то Анастасия может заработать 18 млн рублей (6,5 млн гривен).
Отметим, что заработок второй ведущей на проекте значительно меньший. За каждую серию шоу Коваль будет получать 100 тысяч рублей (36 тысяч гривен).
Как сообщал OBOZREVATEL, Ивлееву в программу вернули поклонники. Блогерша в шутку написала, если публикация на странице телеканала "Пятница!" наберет 500 тысяч комментариев с хэштегом "настюшкуврешку", то она появится в новом сезоне. Это первый раз, когда фанаты сами выбирали ведущую для программы.