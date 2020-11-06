Раскрыта правда о "новом" фото онкобольной Заворотнюк

Юля Ухина Люди 14:39, 6.11.2020 Обновлено: 14:44, 6.11.2020

Появившийся ранее в сети снимок российской актрисы Анастасии Заворотнюк якобы "после реабилитации" вызвал бурные обсуждения среди поклонников. Многие посчитали, что онкобольная знаменитость идет на поправку и именно так она сейчас выглядит. Однако фото оказалось архивным.

Как сообщает "Комсомольская правда", нашумевший кадр был сделан еще в 2016 году во время съемок сериала "Любовь и море". Тогда Заворотнюк играла косметолога-массажиста из маленького приморского санатория, которой начал изменять супруг. Чтобы вернуть его любовь, женщина решилась на кардинальное преображение.

Анастасия Заворотнюк
Instagram (фан-страница Анастасии Заворотнюк)

Именно сюжетом сериала и объясняется такая неприметная внешность актрисы: простая одежда, прическа и слегка располневшая фигура. После преображения Анастасия становится похожей на себя прежнюю.

Анастасия Заворотнюк в сериале "Любовь и море"
kp.ru

Отмечается, что роль в сериале "Любовь и море" была далеко не самой яркой в карьере Заворотнюк, поэтому большинство поклонников и не узнали этот образ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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