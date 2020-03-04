Раскрыт секрет вечно "молодого" лица Ротару

Косметолог Марта Орлова рассказала о секретах вечной молодости украинской певицы Софии Ротару.

Так, в комментарии КП специалиаст опровергла заявление о том, что причиной "молодого" лица 72-летней знаменитости является силиконовая накладка.

София Ротару narodna-pravda.ua

По мнению Орловой, молодость Ротару – это генетика и пластические операции.

"Красота Софии Ротару – это, безусловно, сочетание прекрасной генетики с шедеврально осуществленными блефаропластикой (подтяжка век), ринопластикой (изменение формы носа) и хирургической подтяжкой средней и нижней трети лица. Безусловно, артистка нуждается в постоянной поддержке различными косметологическими процедурами, в том числе, инъекциями, но точно не нуждается ни в каких силиконовых накладках", – считает косметолог.

София Ротару versiya.info

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко удивил сеть своим молодым фото. Поклонники отметили, что мужчина – копия артистки.

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